«Бог на нашей стороне»: уроженка Беларуси Арбенина прокомментировала отмену своих концертов в России 2 12.04.2023, 13:54

4,310

Диана Арбенина

Солистка группы «Ночные снайперы» намекнула на скорый конец «смутного времени».

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, концерты которой отменяют по всей России, прокомментировала действия властей во время прямого эфира, пишет РБК.

10 апреля власти в «связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций» отменили концерт Арбениной в Перми. До этого выступления рок-группы по тем же причинам не состоялись в Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани и Ростове-на-Дону.

«В последние несколько недель на нас обрушилась стремная медиаволна, состоящая из шлака и клеветы. Все города, которые стояли у нас в апреле, — и Ульяновск, и Чебоксары, и Пермь, и Уфа, и Ижевск, — побоялись проводить концерт. Группу очень хорошо знают те, кто, во-первых, приглашает, а во-вторых, те, кто приходит на концерт. Но я это связываю с нашим смутным временем, с какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей. Но вы же понимаете, что Бог на нашей стороне. Мы все равно увидимся и все равно приедем», — процитировало Диану Арбенину РБК.

Череда отмененных концертов группы последовала после того, как глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ после высказываний певицы с критикой войны в Украине.

Как отмечается в документе, Арбенина «неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины», а в апреле прошлого года на концерте в Челябинске певица исполнила песню с критикой войны.

Диана Арбенина — уроженка Беларуси. Она родилась в Воложине Минской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».