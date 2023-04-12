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CBS: Пентагон резко сузил круг лиц, имеющих доступ к секретной информации

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  • 12.04.2023, 13:55
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CBS: Пентагон резко сузил круг лиц, имеющих доступ к секретной информации

Ранее это право имели около тысячи человек.

В Пентагоне после «слива» документов решили сузить круг лиц, имеющих доступ к секретной информации. Число людей, имеющих такую возможность, было значительно уменьшено.

Об этом сообщает CBS News.

«Списки сотрудников, получающих регулярные обновления, содержащие секретную информацию, с 7 апреля значительно сократились. До утечки доступ к информации подобного характера имели около тысячи человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что CBS News просмотрел ряд «просочившихся» документов, и все они представляют собой цветные распечатки с текстом, графикой или картами. Они, вероятно, были сложены, развернуты, а затем сфотографированы и распространены в социальных сетях, включая 4Chan и Discord.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на чиновника, знакомого с ситуацией, не все принтеры в офисах государственных органов США имеют доступ к печати секретных документов.

В частности, устройства, с которых печать разрешена, перед началом проходят регистрацию и получают уникальный ID. С учетом этой информации расследованию легче будет идентифицировать источник утечки.

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