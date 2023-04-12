Отца девочки с антивоенным плакатом Алексея Москалева экстрадировали из Жодино в Россию

Отца девочки с антивоенным плакатом Алексея Москалева экстрадировали из Жодино в Россию2
- 12.04.2023, 13:59
- 1,316
Ранее правозащитники призвали ЕС не допустить выдачу россиянина.
Отца девочки с антивоенным плакатом Алексея Москалева, которого задержали в Беларуси, экстрадировали в Россию из тюрьмы № 8 в Жодино. Об этом сообщил 12 апреля правозащитный проект ОВД-Инфо.
Информацию об экстрадиции передал ОВД-Инфо белорусский защитник Москалева.
Ранее более 30 антивоенных и правозащитных проектов потребовали от властей ЕС не допустить выдачи россиянина.
«Мы призываем Европейскую комиссию, Совет Европы и депутатов Европарламента срочно использовать имеющиеся средства для предотвращения экстрадиции Алексея Москалева в Россию и обеспечения его перевода в безопасную страну», — говорилось в открытом письме Конгресса антивоенных инициатив.
Напомним, история началась с того, что шестиклассница Маша Москалева из города Ефремова Тульской области год назад нарисовала в школе антивоенный рисунок. В соцсетях ее отца Алексея Москалева обнаружили комментарий с «дискредитацией армии». В итоге девочку поместили в приют, а на мужчину завели уголовное дело и отправили под домашний арест.
28 марта Москалеву вынесли приговор — два года колонии. Но на оглашение он не явился, потому что накануне сбежал из-под домашнего ареста. Через два дня его задержали в Минске. В то же время Машу забрала из приюта родная мать, с которой девочка долго не общалась.