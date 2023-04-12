«Создали пространство полностью под свои нужды» 2 12.04.2023, 14:12

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Белоруска показала свою квартиру в Амстердаме.

Анна переехала из Минска в Амстердам в 2019 году вместе со своим мужем. Пара хотела просто попробовать пожить в другой стране, а Нидерланды ребята выбрали отчасти случайно: в то время сюда летали прямые рейсы из Беларуси, и было удобно добираться. Свою историю девушка рассказала citydog.io.

О конкуренции и ценах на съемное жилье

– Квартиру в Амстердаме мы снимали только один раз, когда только приехали сюда. Уже в 2019-м нужно было быть быстрым, чтобы успеть забрать понравившийся вариант. Стоимость жилья зависит от района: где-то студию можно снять и за 900€, в районах побогаче – за 3000€. Но если брать средние расценки, то на жилье надо выделять около 1500€.

Из особенностей помню, что нужно было заплатить залог за два месяца аренды жилья. У нас эта сумма доходила до 3000€. Стоимость депозита в Амстердаме зависит от того, меблирована ли квартира. Если помещение сдают сразу со всеми предметами быта, то цена может быть равна трем, а то и четырем месячным оплатам квартиры.

Конечно, съем жилья в 2019-м и 2023-м – это две параллельные вселенные. После начала войны в Амстердам приехало очень много людей, поэтому квартиросъемщики иногда устраивают аукционы. Предположим, владельцы хотят сдать квартиру за 2000€ – это начальная цена. Люди могут прийти и сказать, что готовы взять ее за 2100€, следующие – за 2200€. Кто назовет самую высокую стоимость, тот и заберет предложение.

Купить квартиру можно даже без похода в банк

– После года жизни в съемной квартире мы приняли решение купить собственное жилье. Мы посчитали, что за год отдали примерно 20 000€, которые могли бы вложить в свой аккаунт ипотеки.

Средней стоимости на покупку квартиры нет. Цены обычно стартуют от 300 000€ за самую простую квартиру в не очень престижном районе. Наши друзья сейчас в основном покупают недвижимость не в самом Амстердаме, а в Харлеме, городке неподалеку. Там за 700 000 – 900 000€ можно приобрести собственный просторный дом. В Амстердаме таких цен не найдешь.

Процесс оформления недвижимости в Нидерландах вообще не сложный. Мы покупали свою квартиру в период ковида и тогда даже ни разу не сходили в банк. Все было в дистанционном формате: нам присылали документы, мы их подписывали, сканировали и отправляли обратно.

Мы также нанимали финансового советника, который просто помог с оформлением всех бумаг. Для нас это буквально было несколько подписей, ксерокопий и сканов. И всё – мы получили свои ключи.

Сложнее дела обстоят с просмотром квартир. В очереди на жилье могут стоять одновременно 50 человек. И каждый из них, как и при аренде жилья, может увеличивать ее стоимость.

О районе: в округе несколько парков и река Амстел

– Сразу мы снимали квартиру в районе Oud Zuid. Он также называется Старым Югом. Мы совершенно случайно арендовали там жилье и сразу же влюбились в это место. Там очень красивая историческая застройка, много зелени и канал.

Кроме того, в районе Oud Zuid отличное транспортное сообщение. Станция, рядом с которой мы жили, – это такой транспортный хаб, откуда очень удобно было добираться до любой точки страны.

Купить квартиру мы тоже планировали примерно в том же районе, но в итоге переместились чуть-чуть восточнее. Сейчас живем около станции Rai: нравится, что здесь слегка дешевле жилье и можно найти новые постройки.

Около нашего дома два больших парка, много небольших скверов. Недалеко течет река Амстел, на которой и стоит Амстердам. До центра на велосипеде можно добраться за минут 15, на метро – за 5.

Квартира: внутри вместо центрального отопления – тепловой насос и солнечные панели

– По сравнению с Минском в Амстердаме не так сыро и холодно. Именно поэтому отсутствие центрального отопления может быть проблемой только в очень старых домах. Но даже там зачастую не особо есть в нем необходимость. Например, наша первая съемная квартира находилась в доме 1920-х годов. Там был газовый котел и всегда было тепло, сырости на потолках и стенах не было вообще.

После покупки квартиры мы слегка переделали ее под себя. Например, заменили на кухонном островке камень – сейчас столешница мраморная. Перекрасили стены, потому что предыдущий цвет, мне казалось, был с синеватым оттенком, таким холодным, а нам, наоборот, хотелось больше тепла.

Кроме того, мы сделали внутри больше источников света. Окна квартиры выходят на север, и зачастую бывает слишком темно.

Глобально перепланировкой не занимались, зато создали пространство полностью под свои нужды: построили гардероб и убрали кусочек стены, который закрывал холл. Сейчас у нас более светлое и открытое пространство, нежели было до этого.

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