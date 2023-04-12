Паркетный генерал выжил из ума 2 Телеграм-канал «Сито Сократа»

12.04.2023, 14:11

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Андрей Картаполов

Русский Иван на печи все-таки дождался.

Основной продукт, который в огромных количествах продуцирует агонизирующая путинская силовая машина – это насилие и страдания. Широко известно, что подобная модель поведения характерна исключительно для систем, пораженных бессилием и немощью. Именно так выглядит Россия, потерпевшая сокрушительное поражение в развязанной против заведомо более слабого соседнего государства Украина. Вместо реализации сценария самосохранения великовозрастные безумцы в Кремле форсируют курс на дальнейшее тотальное самоуничтожение русского народа. Огромную роль в этом играют не только выжившие из ума политики, церковники и пропагандисты, но и сами обыватели, которые надеются пересидеть бурю в сторонке. Дождаться, как Иван-дурак на печи, чтобы все плохое рухнуло само, и радостно пожинать плоды уже в другой стране.

Все было бы так, если бы коварные чиновники не смекнули данную тему и решили разыграть совсем иную партию. Речь идет о внедрении системы тотального контроля над всеми военнообязанными РФ. Если кто-то думал, что начатая в сентябре мобилизация напоминает решето, через которое запросто можно проскочить, то, увы, теперь совсем иные реалии. Оценив масштабы уклонизма и бегства от призыва за рубеж, исчисляемые миллионами лиц, в Минобороны поняли необходимость радикальных мер. Ответом команды Шойгу-Герасимова стала система электронных повесток, которую решили в молниеносном порядке провернуть через Госдуму.

С подачи чугунноголового паркетного генерала и по совместительству депутата-единороса Картаполова реализована цифровизация милитаризации. 100% депутатов вместо того, чтобы сдать мандаты и уехать подыхать на войну, создали механизм гарантированной отправки на утилизацию всего мужского населения.

В рамках беспросветной диктатуры силовиков ожидать иного сценария даже наивно.

Теперь с помощью реестра военнообязанных и электронных повесток просто невозможно будет уклониться от призыва на армейскую службу. Вопреки положениям Конституции РФ, оставшиеся в стране 63 млн. мужчин полностью поражены в правах. Электронная повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения на Госуслугах, даже если военнообязанный ее не видел. После этого внедряются ограничения на выезд, аннулируются водительские права, блокируется возможность вести бизнес. По сути гражданина России делают заложником. На фронт он попадет при любом раскладе: хоть через привод в военкомат, хоть через суд. Даже из тюрьмы доставят.

Картаполовщина – высшая степень озверения чиновничьей машины, переход ее в режим антинародного катка. Так сказать, убить всех, чтобы смыть позор с Путина и его банды. К слову, Картаполов – один из ключевых виновников краха «СВО». Генерал из «сирийской» плеяды отметился как в Западном, так и в Южном военных округах. Известен лишь тотальным воровством и некомпетентностью. Теперь все это вылазит катастрофой, потому из него делают жупел войны. Голозадый ястреб предлагает призывать на службу до 30 лет. Почему бы и нет, когда подыхают другие, легче удерживать власть.

Кстати, для данной цели у Кремля тоже имеются особые инструменты.

Дополнительная мобилизация 500 тыс.человек в ближайшие месяцы нужна не только с целью восполнить двухсотых на фронте. Шойгу планирует демобилизовать с фронта тех, кто отвоевал 1,5 года. Счастливчики теперь возвращаются, и вместе с ними ужасы «СВО» разъедутся по всей России.

Здесь стоит коснуться нашумевшего видео с обезглавливанием бойца ВСУ российским военным. Расчеловечивание российских военных достигло уровня боевиков ИГИЛ. Роспропаганда таким образом пугает не столько ВСУ, сколько самих россиян. Ведь без работы дембеля-звери «СВО» не останутся. Выжив в аду, они теперь беспрекословно будут отлавливать и отправлять других на убой. Фабрика зверья постоянно нуждается в расходном людском материале. А значит, в России не будет семей, которых не опалила бы война.

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