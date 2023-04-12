«Колонна движется еле-еле, из-под капота дым идет» 9 12.04.2023, 14:27

7,824

Как выглядит «крупное военное соединение», о переброске которого заявил Вольфович.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Беларуси приведено в боевую готовность крупное воинское соединение численностью в шесть тысяч человек. Механизированная бригада проведет крупное учение в Слонимском районе, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Жительница Слонима воочию увидела колону белорусской военной техники, которая, по словам Вольфовича, выдвигается к месту «масштабных учений».

«Простите заранее мою некомпетентность. Наши ребятки отправляются на учения, куча техники идет из бригады под горку на Энке (микрорайон в Слоним — ред). Но как-то совсем медленно, еле-еле, некоторые даже останавливаются и из-под капота дым идет, а пару раз видела, как технику на буксире назад тащили в бригаду. Наверное это нормально, ведь техника стояла без движения долгое время? Все специалисты настроят?», — рассказала жительница Слонима телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».