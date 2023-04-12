Кроссовки Майкла Джордана продали за $2,2 миллиона 2 12.04.2023, 14:31

Это рекорд.

Пара кроссовок, в которых когда-то играл легенда баскетбола Майкл Джордан, была продана на аукционе за 2,2 млн долларов. Это рекордная сумма за пару обуви, пишет Би-би-си.

Аукционный дом Sotheby's накануне торгов оценивал кроссовки с автографом самого Джордана в 2-4 млн долларов.

Футболка, в которой он играл в финале НБА в 1998 году, была продана за 10,1 миллиона долларов в 2022 году.

На аукционах памятных вещей спортивной одежды вещи, принадлежавшие Джордану, стабильно продаются за баснословные суммы.

«Сегодняшний рекордный результат еще раз доказывает, что спрос на спортивные памятные вещи Майкла Джордана продолжает превосходить все ожидания», — сказал Брам Вахтер, руководитель отдела повседневной одежды и современных коллекций Sotheby's.

Предыдущий рекорд для обуви Джордана — 1,47 млн долларов за пару его Nike Air Ships, выставленную на аукцион в 2021 году.

В Air Jordan XIII, которые пошли с аукциона в прошлый вторник, звезда баскетбола играл в составе команды Chicago Bulls в 1997-98 годах.

В этих кроссовках Джордан набрал 37 очков во второй игре финальной серии НБА 1998 года и принес Chicago Bulls победу над Utah Jazz со счетом 93-88.

Эта история подробно рассказана в документальном сериале 2020 года «Последний танец» о последнем сезоне Джордана в составе команды.

Для самого спортсмена это был шестой чемпионат НБА. Тогда же его в пятый раз назвали самым ценным игроком НБА.

Как сообщил представитель аукционного дома Sotheby's, сразу после победы во второй игре Джордан подарил эти кроссовки мальчику в раздевалке в благодарность за то, что тот нашел его утерянную куртку.

Air Jordans «Bred» — сокращение от «черно-красные» — единственная пара кроссовок, которые Джордан надевал в финальной игре НБА, подлинность которой удалось подтвердить, сообщает Sotheby's.

Джордан впервые обул кроссовки Air Jordan в 1984 году во время своего первого сезона в команде Chicago Bulls. Air Jordan I стали доступны широкой публике в следующем году. На сегодняшний день выпущено более 30 различных моделей Air Jordan.

Джордан выиграл в общей сложности шесть чемпионатов НБА, две золотые медали Олимпийских игр и множество других наград.

Он считается одним из величайших спортсменов всех времен.

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