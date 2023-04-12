Мошенники стали предлагать белорусам трудоустройство и хороший доход
- 12.04.2023, 14:32
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Как работает схема.
В Беларуси появился новый вид «развода». Людям предлагают хорошую зарплату на очень выгодных условиях. Но, как оказалось, с подвохом.
«Работодатели» действуют от имени крупной сети электроники и бытовой техники, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома. В подобную схему едва не ввязалась жительница Солигорска, на имя которой мошенники оформили виртуальную банковскую карту и долго убеждали поставить приложение для удаленного доступа, чтобы завладеть персональными данными.
Однако женщина не купилась на предложение. Заметив неладное, она прекратила общаться с «работодателем». В итоге злоумышленники так и не получили доступ к оформленной ими виртуальной карте.
В ведомстве не исключают, что таким способом мошенники пытались использовать данные для реализации преступных схем.