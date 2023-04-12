Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к реальным боевым действиям 4 12.04.2023, 14:41

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Си Цзиньпин

Указание было сделано во время проверки военно-морских сил.

Военнослужащим Народно-освободительной армии Китая нужно усилить подготовку. Речь идет о такой, которая была бы ориентирована на реальные боевые действия.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на заявление китайского лидера Си Цзиньпиня.

Как передают местные СМИ, такое указание он дал в среду во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил.

«Нужно укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку и сосредоточиться на ключевых темах», - заявил Си Цзиньпин.

Глава Китая также сказал, что для ускорения формирования реальных боевых возможностей необходимо «энергично развивать новые боевые силы и средства».

«Необходимо усилить образование и управление войсками, чтобы обеспечить безопасность и стабильность войск. Все уровни, особенно руководящие кадры. Надо обучать офицеров и солдат постоянному созданию новой ситуации в строительстве Военно-Морского флота на Южной зоне боевого командования», - отметил Си Цзиньпин.

Напомним, недавно Foreign Affairs написало, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил о подготовке Китая к войне.

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