Видео дня: слоны научились чистить бананы хоботом 1 12.04.2023, 14:42

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И делают это быстрее человека.

Ученые проследили, как самка азиатского слона Панг Пха из Берлинского зоопарка чистит бананы. Она делает это быстрее человека, но очищает только очень спелые плоды, а зеленые и желтые ест с кожурой.

О своих наблюдениях за слонихой ученые из Берлина рассказали в Current Biology.

Исследователи наблюдали, как Пха берет банан кончиком хобота, ломает его, ударяя о хобот сбоку, затем трясет до тех пор, пока мякоть не выпадет из кожуры, подбирает ее, а кожуру оставляет на земле.

Слоны используют хобот для разных действий — дышат им, нюхают, едят и пьют, а также трогают предметы и друг друга. Однако чистку бананов удается наблюдать очень редко.

Дочь Пха и другие слоны в Берлинском зоопарке не научились чистить бананы, глядя на нее. Это может указывать на то, что навык не так легко передать. Кроме того, слониха предпочитает чистить бананы в одиночестве.

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