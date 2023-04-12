Видео дня: слоны научились чистить бананы хоботом

Видео дня: слоны научились чистить бананы хоботом1
- 12.04.2023, 14:42
- 1,022
И делают это быстрее человека.
Ученые проследили, как самка азиатского слона Панг Пха из Берлинского зоопарка чистит бананы. Она делает это быстрее человека, но очищает только очень спелые плоды, а зеленые и желтые ест с кожурой.
О своих наблюдениях за слонихой ученые из Берлина рассказали в Current Biology.
Исследователи наблюдали, как Пха берет банан кончиком хобота, ломает его, ударяя о хобот сбоку, затем трясет до тех пор, пока мякоть не выпадет из кожуры, подбирает ее, а кожуру оставляет на земле.
Слоны используют хобот для разных действий — дышат им, нюхают, едят и пьют, а также трогают предметы и друг друга. Однако чистку бананов удается наблюдать очень редко.
Дочь Пха и другие слоны в Берлинском зоопарке не научились чистить бананы, глядя на нее. Это может указывать на то, что навык не так легко передать. Кроме того, слониха предпочитает чистить бананы в одиночестве.