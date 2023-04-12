Кремль упустил возможность Роман Шрайк

12.04.2023, 14:58

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Теперь хочет компенсировать это «военной цифровизацией».

В РФ начата подготовка ко второй волне мобилизации.

В законодательство России вносятся изменения о создании реестра военнообязанных, а вдобавок к бумажным появляются «электронные» повестки. Эти повестки будут размещаться в реестре и рассылаться через портал «Госуслуги». Получил ты повестку или нет – неважно, государство максимум через семь дней будет считать, что получил. Начнет с запрета выезда за границу, затем ограничит возможность ведения бизнеса, регистрации авто и недвижимости, а также получения кредитов. Вслед за этим, вероятно, подтянутся и какие-то уголовные наказания.

Когда это заработает – неясно.

Если они вначале втихаря создали все программное обеспечение и подготовили соответствующую инфраструктуру, а сейчас под это подгоняют законодательную базу, может заработать скоро.

Если же только после принятия законопроекта начнут ваять реестр и настраивать его связь с военкоматами и «Госуслугами», заработает все это хз когда.

В любом случае не похоже, что запустят «электронную мобилизацию» в ближайший месяц. В РФ с 1 апреля по 15 июля проходит плановый весенний призыв, и абортировать его на старте вряд ли станут. А два потока одновременно не потянут.

Мобилизация – болезненная для Кремля процедура, будь то бумажная или электронная. По идее ее нужно было начинать еще зимой, но нет. Тянут, потому что на первую волну народ среагировал крайне хреново, а сейчас реакция станет только хуже. Поэтому оттягивают это удовольствие как могут.

Возможно, Путин и Ко хотят посмотреть на начало давно анонсированного весеннего наступления ВСУ, а потом уже что-то решать. В стиле «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Для нас это только в плюс. Ведь РФ упустила возможность заранее нагнать стадо мобиков на оккупированные территории. А теперь они хотят немного компенсировать это отставание с помощью «военной цифровизации». Чтобы от нажатия кнопки «старт» до приема необходимой клиентуры в военкоматах прошло как можно меньше времени.

Про вероятность успеха этого мероприятия фантазировать не буду, давайте дождемся реализации хотя бы первого этапа.

И будем надеяться, наступление ВСУ пройдет настолько эффективно, что поток «мобилизационной эмиграции» из РФ только увеличится.

Роман Шрайк, t.me

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