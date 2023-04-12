Доживет ли Лукашенко до суда? 12.04.2023, 15:09

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Что думают эксперты о будущем белорусского диктатора.

Украинский политический деятель и блогер Борислав Береза в интервью сайту Charter97.org выразил мнение, что Лукашенко неожиданно может закончить жизнь самоубийством. Причем «самоубийство» может быть полностью спланировано в Кремле.

Как может закончить Лукашенко? Сайт Charter97.org посмотрел мнения экспертов.

Украинский военный аналитик, полковник ВСУ Роман Свитан считает, что белорусы расправятся с Лукашенко за то, что тот позволил разместить на территории страны ядерное оружие:

— Думаю, что белорусы его на лоскуты порежут за такие дела. Правда, может успеть убежать в Китай. Сделать пластическую операцию, сбрить усы, сделать раскосые глаза и начать говорить по-китайски. В Ростове место уже занято.

Экс-премьер Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс видит Лукашенко на скамье подсудимых:

— Лукашенко движется по направлению к трибуналу. Если посмотреть в документах ООН описание того, что является преступлением агрессивной войны, один из абзацев говорит именно о таких случаях, как Лукашенко: о тех странах и тех лидерах, которые позволяют использовать свою территорию для агрессии против другой страны — они виновны в участии в этом преступлении агрессии.

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что Лукашенко будут судить сами белорусы:

— Я думаю, что суд будет в Беларуси. Он, конечно, тоже преступник из-за пособничества российской агрессии, но он здесь играет роль даже не второй скрипки, а человека, который в оркестре играет на уголке. То есть один раз за всю симфонию стукнет по уголку молоточком, вот и вся его работа. Лукашенко не играет самостоятельной роли, потому его могут судить белорусы. А Путин и вся его камарилья – это международные преступники, и я надеюсь, что их будут судить (сейчас к этому все идет) в международном суде в Гааге.

Российский публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что Путин избавится от Лукашенко после своего военного поражения:

— Мне кажется, что когда начнется отчаяние, в момент, когда все будет рушится, Путин может убить его. «Ах, пропади все пропадом. Сколько он у меня выпил крови».

Да он возьмет его за горло. «Все, мне уже скамья подсудимых, Гаага, Мариуполь — не важно. Я тебя доконаю здесь.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что за Лукашенко начнется охота:

— Последствия начнутся, когда в специальном трибунале дело перейдет от теории к практике. Тогда Путин и Лукашенко поймут, что на них будут охотиться, их будут отлавливать. Но пока до этого не дошли.

Если этот процесс пойдет, Путину и Лукашенко не останется ничего, кроме как либо куда-то далеко убежать и исчезнуть, либо передать друг другу пистолет с одним патроном (хотя в последнее я не верю).

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