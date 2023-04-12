«За небольшие деньги можно получить море позитива и сплошной свежий воздух» 12.04.2023, 15:15

Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дома недалеко от Березины.

Сайт ex-press.live выбрал 5 самых бюджетных вариантов с домом и участком для огорода под Борисовом, недалеко от реки Березина.

Участок 10 соток, садовое товарищество «Шилино»

Цена: 9 450 рублей (3 200 $)

Участок 10 соток в с/т «Шилино» обработанный, там растут плодовые деревья и кусты, имеется хозяйственная постройка и туалет. На участке есть летний домик с печным отоплением «буржуйка», проведена сезонная вода. От Борисова 20 минут езды. Участок приватизирован.

Дом в деревне Звеняты

Цена: 10 336 рублей (3 500 $)

Дачный дом находится в Веселовском сельсовете в деревне Звеняты. Участок 19 соток, правда, ему нужно уделить внимание. Продают дом в связи с отсутствием здоровья ухаживать за такой территорией. Вода на участке имеется, электричество подведено, нужно поставить только счетчик.

Дом в деревне Буденичская Рудня

Цена: 10 336 рублей (3 500 $)

Дом деревне Буденичская Рудня находится в живописном месте исторической зоны Борисовского района на 25 сотках земли. Это Логойское направление (88 км от МКАД). Рядом колонка центральной воды. Дубовая аллея. За деревней — панская усадьба. До дома хорошая асфальтированная дорога. Рядом в Буденичах проходят ежегодные районные фестивали-чествования героев, в том числе П. Лопатина, бригады дяди Коли. Здесь открыт мемориальный комплекс.

Эти места не только исторические, но и живописные по своей природе. На подъезде к деревне красочное Усохское озеро с поворотами в лес, который богат ягодами и грибами. Сразу же за деревней (200 м от дома) озеро Рудня. Вокруг красивый лес. Это места дачников, любителей рыбалки и грибников. По словам продавца, за небольшие деньги можно получить море позитива от любования естественной природой. И сплошной свежий воздух.

Дача в Красном Октябре

Цена: 13 289 рублей (4 500 $)

Продается дача в садоводческом товариществе «Красный Октябрь». Участок 8,3 сотки. Земельный участок в частной собственности. Есть теплица и беседка. Как утверждает продавец, дача достойна вашего внимания. Добраться в дачный поселок можно на автобусе. Автобус ходит из Борисова 3 раза в день.

Дом деревне Погодица

Цена: 14 175 рублей (4 800 $)

Продается небольшой дом в деревне Погодица Неманицкого сельсовета. Дом требует ремонта. Установлены окна ПВХ. Забор из металлопрофиля с лицевой стороны. Ровный участок, имеется хозяйственный сарай. Можно рассматривать как вариант для дачи. Через дорогу от дома большое озеро. Торг при осмотре.

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