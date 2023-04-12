Совет Федерации принял закон об электронных повестках для россиян 13 12.04.2023, 15:19

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«Против» проголосовала только мать Ксении Собчак.

В России Совет Федерации одобрил законопроект об электронных повестках. За его принятие проголосовали 163 сенатора, один — против.

Накануне Госдума в экстренном режиме приняла этот документ сразу во втором и третьем чтениях. Депутаты также одобрили его практически единогласно: «за» высказались 394 человека, один воздержался, голосов «против» не было.

Теперь закон должен подписать президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства «обладает информацией о сути этого законопроекта». Президент рассмотрит документ «как только он поступит на подпись», добавил Песков (цитата по ТАСС).

Законопроект наделяет электронные повестки такой же юридической силой, как и бумажные. После вступления документа в силу военкоматы смогут рассылать электронные повестки через Госуслуги. Кроме того, закон вводит единый электронный реестр военнообязанных. По новым правилам избежать получения повестки будет невозможно.

Более того, за несвоевременную явку в военкомат гражданам запретят выезжать за границу, совершать сделки с недвижимостью, пользоваться автомобилем, получать кредиты и регистрироваться как ИП или самозанятый.

Против одобрения документа в Совфеде проголосовала сенатор Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак. Во время обсуждений она раскритиковала законопроект.

«Эти меры, которые направлены на ограничение прав, никак не состыкуются с уже имеющимися законами о персональных данных и так далее. Я уж не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда», — сказала Нарусова.

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко же заявила, что новые меры — это «гуманизация законодательства». По ее словам, они позволяют не доводить до крайней меры — возбуждения уголовного дела.

«Я с большим уважением отношусь к Израилю. Посмотрите, какая там дисциплина. Там если ты не служил в армии — ты вообще неполноценный гражданин. У нас вот еще не все дорегулировано», — добавила Матвиенко.

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