«Вы достойны того, чтобы отдыхать на вилле где-нибудь на Бали, а не впахивать целый день» 5 12.04.2023, 15:28

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Как белоруска устроилась курьером в службу доставки.

Работа журналистом меня всегда устраивала, но однажды душа потребовала экспериментов: так началась моя блистательная (непоколебимый рейтинг в 5,0 это подтверждает), но краткосрочная карьера в службе доставки, пишет корреспондент onliner.by Вероника Сайко. А что — водить машину я люблю, деньги тоже, поэтому почему бы не совместить приятное с полезным? К тому же в отличие от таксиста автокурьеру общаться с клиентами почти не приходится: отличная профессия для интровертов, казалось мне сначала. Так что ценой здоровья своей спины я отпахала, как и полагается, полноценный 8-часовой рабочий день. Сколько заработала? Ответ — в материале.

«В неделю до 600 рублей». Как стать автокурьером?

Древнее зло пробудилось: этот день начался с того, что я выгнала из гаража свой старенький Nissan Almera за $900. Про него я уже писала раньше, и да, он все еще на ходу. Вряд ли кто-то поедет «курьерить» на чем-то дорогом и прожорливом, а повидавший жизнь экономичный хетчбэк — машина подходящая. Так что эксперимент максимально приближен к реальности. Ну и дорогого и прожорливого в гараже у меня ничего нет.

Для меня важно было устроиться в доставку легально, чтобы не вызвать вопросов у налоговой: мало ли дела пойдут слишком хорошо (спойлер: не пошли) и на банковской карточке «появится» однушка в Минске… Поэтому заранее пришлось узнать, какой из партнеров «Яндекс.Доставки» трудоустраивает официально: говорят, в такси с этим есть проблемы, не всем водителям предлагают подписывать трудовой договор.

Мне подсказали адрес и время работы подходящего под мои запросы офиса, поэтому за минуту до его открытия в понедельник я была уже на месте. За пунктуальность премии не накинули, зато договор и аккаунт в приложении подготовили быстро. Конечно, я надеялась, что мне скажут: «Девушка, какая доставка? Вы достойны того, чтобы отдыхать на вилле где-нибудь на Бали, а не впахивать целый день», но менеджер, видимо, решил промолчать. Лишних вопросов тоже не задавали, в душу не лезли.

Чтобы стать автокурьером официально, понадобилось водительское удостоверение, техпаспорт на машину и около 20 минут времени.

— Скажите, а если я сегодня на одной тачке выеду, а завтра под тем же аккаунтом на другой — это нарушение? — интересуюсь у менеджера, который принимает меня на работу.

— Лучше ездить на той, на которую заведен аккаунт. Иначе клиент может заказ не отдать. В общем, возите с собой техпаспорт от Nissan обязательно, покажите его в случае чего.

За соседним столиком в ряды доставщиков принимают мужчину лет 45. Он не совсем понял принцип работы сервиса: думал, что забирать заказы весь день придется с одного конкретного адреса.

— Я хотел бы пару заказов на машине развезти, а остальные пешком…

— Так не получится: нужно разные аккаунты заводить. А почему не хотите на машине работать? Разница по заработку – чуть ли не в три раза, — объясняет менеджер.

— Топлива мало… А сколько на машине можно заработать?

— По-разному. Кто-то 50 рублей в неделю зарабатывает, а кто-то 600.

Вторая сумма вдохновила и меня, поэтому я, резво подписав документы, оставила 80 рублей залога и взяла в аренду ярко-желтый термокороб. С ним можно развозить еду, а значит, заработать получится больше.

Следующий шаг — опубликовать фотки с коробом в Instagram, подписать их в стиле «А мама меня предупреждала, что писательством семью не прокормишь» и приступить к изучению видеоинструкций и настройке аккаунта в приложении.

В один клик сделала фото профиля, а дальше началось прохождение нескольких этапов проверки. Сначала нужно отснять машину со всех сторон, потом — документы на авто, паспорт и в/у, затем — себя с паспортом и в/у.

В обязательном порядке необходимо перечитать все инструкции и пройти тест, иначе к заказам приложение не допустит. На последнем этапе оно подвисло, поэтому пришлось закреплять пройденное дважды. На все про все, включая заправку машины и подбор фотографа, ушло минут 30. Термокороб решила «подключать» не сразу, чтобы не всю свою краткосрочную карьеру посвящать развозу еды.

37% заработка — по чужим карманам?

Конечно, я рассчитывала, что заказы (и с ними возможность заработать) посыпятся как из рога изобилия. Минута ожидания, 5 минут, 10 минут… Тишина. Мы — профаны в сфере доставки — логично решили ехать в зону повышенного спроса, которая на карте выглядит как сиреневое облако.

По пути — спустя 16 минут с момента выхода на линию — «упал» первый заказ. Трясущимися руками я его приняла, даже не успев посмотреть, что и куда нужно везти. Да и какая разница? Главное, чтобы ничего из списка запрещенного.

Итак, вот этот волнительный момент: я поднимаюсь к квартире первой клиентки на 16-й этаж. Крайне вежливая девушка (кстати, со мной в этот день все общались максимально приветливо) передала в фотостудию тортик. Ехать из Степянки пришлось в центр города, где я совершила марш-бросок по лестницам какого-то бывшего склада (а теперь, видимо, пространства в стиле лофт) в поисках нужного помещения. Ну ничего, может, чаевых накинут за старания? Губу раскатала рано: ни копеечки, ни центика, ни конфетки, одно лишь спасибо, а его, как известно, на ужин не съешь. Так что бегу в машину скорее принимать следующие заказы.

Кстати, сколько там у меня на виртуальном счету? Заказчице доставка обошлась в 8,7 рубля, а я получила… 4,78 рубля, потратив почти час времени. «Эй, „Яндекс“, где мои кровные?» — хотела я возмутиться, но вспомнила, что меня предупреждали о комиссии: 4,1% забрал сервис, 15% — партнер, еще 17,9% составил «сбор партнера». Вот так 37% разошлись по чужим карманам, но углубляться в рассуждения, справедливо это или нет, я не буду.

Спустя два заказа сняли с линии. За что?

Ладно, давайте «подключать» термокороб, а то за 10 минут ожидания в машине мне показалось, что деньги и возможности проходят мимо меня. Совпадение или нет, но заказ уже во второй раз «упал» только тогда, когда я начала движение.

Едем в пространство «Свободные кухни» на ул. Толбухина, кому-то захотелось еды из азиатского ресторана. Кстати, доставщик в приложении видит, что конкретно вы заказали. И может, даже осуждает вас за то, что вы вкусно едите, пока он работает (я немного осуждала). На ул. Корш-Саблина заказ отдала и получила на счет 5,24 рубля (2,6 из них — бонусом).

Не успела я дойти до машины, как узнала о неприятном сюрпризе: меня сняли с линии! «Мы не смогли определить, совпадает ли ваше фото себя с фото в паспорте».

Паспорту действительно почти 10 лет, и за это время некогда подростковая внешность немного изменилась, но форма носа и губ, цвет волос остались прежними. Пришлось фотографироваться с документом по-новому.

Дополнительная проверка заняла около 15—20 минут. За это время мы с фотографом успели перекусить на ближайшей заправке: из дневного заработка отнялись 4 рубля на чай и хот-дог.

Из чаевых только маленькая бесплатная шоколадка

Следующая остановка — фастфуд-ресторан. Там я узнала о том, что для курьеров, оказывается, есть отдельный вход: заказ в одном помещении с гостями мне отдавать отказались.

Бургеры и картошка фри отправились… в шашлычную неподалеку. Видимо, местные повара с кассирами захотели перекусить. Но почему не собственной продукцией? Ответ на этот вопрос я никогда не узнаю, но заказывать там мясо на всякий случай больше не буду.

Клиент этой самой шашлычной с сочувствующим взглядом протянул мне маленькую шоколадку, которая полагалась ему к кофе. На чай мне, получается, не дали, но к чаю — пожалуйста. На счету прибавилось 7,5 рубля.

К слову, все заказы в этот день были от двери до двери. Это значит, что я не только баранку крутила, но и неплохо так разминала икроножные мышцы. Часто машину приходилось оставлять на расстоянии от нужной точки: то на удобной парковке не было мест, то заехать во двор не позволял шлагбаум.

Вот и до здания на ул. Грибоедова, куда я везла заказ из другого азиатского ресторана, пришлось пройтись, а еще и побеспокоить клиентку звонком с вопросом, как открыть калитку во двор. До этого, кстати, я весь дом обошла в поисках входа.

Вопрос клиентки «Это весь заказ?» в ответ на небольшой пакетик, который я достала из термокороба, немного поставил меня в тупик, но фраза «Вроде да» устроила нас обеих, и я поспешила обратно на парковку. Заработала 6 рублей, 0,5 из них — бонусы.

Кстати, о термокоробе. Прогулки с ним по городу оказались неплохим сеансом по выходу из зоны комфорта. Сначала я очень беспокоилась о том, чтобы не встретить по пути одноклассников, университетских преподавателей или, не дай бог, бывшего, но к концу «смены» стало абсолютно все равно: хотелось лишь побыстрее плюхнуться на кровать. Похвастаюсь: мой рейтинг ни разу не падал ниже 5.0. Не знаю, какие плюшки это дает, но приятно.

Следующий заказ пришел тоже не сразу, а минут через 10. Нужно было подхватить цветы в «Парусе» и отвезти девушке на ул. Камайскую. Флорист вынесла букет сама и явно была удивлена, почему в машине сразу два доставщика.

И снова шлагбаум, зато дверь в подъезд оказалась открытой. Но вот незадача: на площадку, где находится квартира получательницы, просто так не попасть. На звонок нажала раз пять — никто не открыл. Ладно, набираем номер. Два звонка — сплошные длинные гудки.

По инструкции, если получатель не выходит на связь, я должна подождать минимум 10 минут и позвонить ему три раза и только потом нажимать на «Возврат» в приложении. Но в третий, финальный раз девушка все же ответила. Видимо, букет стал для нее сюрпризом. А для меня сюрпризом стали рекордные за этот день 14,1 рубля.

Незадолго до этого в приложении я отключила автоприем заказов: мы с фотографом, проработав пять часов, решили взять перерыв. Но почему-то следующая доставка все равно принялась автоматически. Пришлось ее отменить, после чего тут же списали 8 баллов активности. Я написала в службу поддержки, но возвращать их мне не стали. За то время, пока строчила недовольные сообщения, пропустила еще один заказ — и снова минус 5 баллов.

Сбой, который стоил получаса времени и спора со службой поддержки

Снова выйти на линию я решила в 18:00 и доработать оставшиеся три часа. План такой: голодные, только что вернувшиеся с работы домой минчане ленятся готовить сами, заказывают себе ужин, я все это дело развожу и гребу деньги лопатой. И все шло идеально, пока я не доехала до ресторана «Васильки».

Там официант объяснил: сегодня у «Яндекса» какой-то сбой. У курьеров заказ отображается, но в самом ресторане — нет. Единственный выход — писать в службу поддержки. Там мне посоветовали заказ отменить. Но как же мои баллы активности, добытые потом и бензином?! Я решила вступить в полемику со службой поддержки, но она со мной — нет. Почти 15 минут я бессмысленно прождала ответа, но потом заказ все же отменила.

Правда, баллы активности у меня не снялись: на точке я пробыла 10 минут. И это, конечно, хорошо, но я впустую потратила 25 минут и энное количество топлива, которое мне никак не компенсируют.

Дальше мне нужно было вновь подобрать неподалеку фотографа, и я решила воспользоваться опцией «По делам»: вводишь адрес, куда тебе нужно, а система подкидывает заказ, который тебе по пути. Но в моем случае такого не нашлось.

Барабанная дробь: сколько заработала за 8 часов?

Дальше приложение отправило меня в Dana Mall, жителям общежития неподалеку захотелось куриных крылышек. Я заработала еще 6,3 рубля, но мне пришлось немало побегать по зданию в поисках нужного блока.

Затем я снова вернулась в ТЦ и повезла салаты из Salateira аж в Колодищи-2 за 13,5 рубля. Почему это обстоятельство меня расстроило? Да потому, что на обратном пути мне точно не суждено было подобрать заказы.

Но на часах уже 21:00, а значит, 8-часовой рабочий день подошел к концу. Подведем итоги? За это время я успела выполнить семь заказов: подвела волокита с фото в паспорте и сбой в системе, связанный с «Васильками». Получается, доставка одного заказа в среднем занимает около часа. По крайней мере, если не нарушать ПДД и парковаться только по правилам.

А теперь главный вопрос — сколько я заработала? Ответ: 40,07 рубля. Не исключаю: бывалые доставщики знают секреты успеха. Например, то, что сервис мотивирует партнеров «гарантиями»: если курьер выполнил какое-то количество заказов, но при этом не заработал определенной минимальной суммы, парк ему до нее доплачивает. То есть выгоднее всего доставлять заказы на маленькие расстояния. Я же хваталась за все подряд и превышала лимиты по заработку, поэтому «гарантий» мне не накинули.

Но прежде чем считать расходы на бензин, дополню: после того как доставила еду жителям Колодищей, я воспользовалась опцией «Домой» — приложение должно было подобрать мне заказ по пути к офису в центре города (этот адрес я изначально указала как домашний). Но увы: опять ничего.

Итого за день, судя по одометру, я накатала около 115 км (поездку на перерыв уже вычла). Но давайте отнимем еще путь «По делам», «Домой» и обеденный перерыв (заезд на АЗС) — получаем около 90 км пробега. Расход топлива — 5—6 литров на сотню. Усредняем это значение и получаем 4,95 литра АИ-92 — столько я потратила за эти 8 часов. То есть из моего заработка стоит отнять еще 11,4 рубля. Выходит 28,67 рубля «чистыми»? Как-то совсем негусто. А если еще и амортизацию посчитать? Машина-то не новая. Кажется, станет совсем грустно.

Пару рублей можно было бы сэкономить, если бы я ждала заказы находясь в одной точке и никуда не отъезжала бы после вручения передачки получателю. А если бы машина была еще и с ГБО… Тем не менее, на мой взгляд, рассматривать работу автокурьером стоит только в качестве дополнительного денежного подспорья к основному виду деятельности. Это удобно: не нужно ни с кем согласовывать свой график. Есть выходной или свободный вечер — вышел на линию. Лень — остался дома.

Несмотря на то что эксперимент был закончен, я решила принять еще один заказ: к концу дня меня захватил азарт. Я даже предложила друзьям в будущем подключиться к сервису и как-нибудь посоревноваться, кто больше заработает за определенное количество часов.

К тому же восьмым по счету заказом я хотела «добить» сумму на счету до 50 рублей. Он себя долго ждать не заставил: шаурму из ближайшей «донерной» нужно было отвезти… на мое предыдущее место работы. Ясно, обойдемся сегодня без лишних расспросов и шуток от бывших коллег: заказ отменен, а Nissan и я поехали отдыхать.

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