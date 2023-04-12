Корабли на чужих планетах 3 Telegram-канал «СерпомПо»

12.04.2023, 15:47

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Юрий Гагарин

Что сделано путинцами за четверть века?

Сегодня 12 апреля - День космонавтики. 62 года назад Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил орбитальный полет над Землей.

Что сделано, так сказать, «наследниками» - путинцами, правящими Россией четверть века? Любителями гордиться чужими успехами, присваивать себе то, что им не принадлежит, выставлять напоказ всем известные и далекие достижения, прикрывая ими собственные провалы?

Ответ ясен – ничего. Россия превращена Путным и его эффективными менеджерами (Рогозин) во второсортную космическую страну, паразитирующую на технологиях времен исчезнувшего тридцать лет назад СССР.

Соединенные Штаты – бесспорный лидер в освоении космоса. Китай идет вперед быстрыми шагами. Европа наращивает темп. Скромные возможности России серьезно подорваны «спецоперацией» Путина, которая нанесла удар по разумной кооперации России с Америкой и Европой.

Мы не считаем, что Путин и его сотрудники «предали» мечты фантастов, инженеров, космонавтов, ученых, людей, которые в далекие шестидесятые, вдохновленные полетом Юрия Гагарина, выходили на демонстрацию с транспарантом «Теперь на Венеру!».

Пришедшие четверть века назад во власть «предать» ничего не могут, потому что мечты, идеализм находится за гранью их восприятия мира – это саранча, главный инструмент которой - челюсти. То, что это жадное, лживое племя с кровавым чекистским подбоем попало во власть – трагедия России. А теперь и Украины, Европы, всего мира.

Что сказать в День космонавтики? Что пожелать всем нам? Прекращения побоища – это понятно. Но прозрение начнется с правдивого, честного взгляда на себя, на страну. На то, во что мы превратились. С отказа от всякой лжи, признания правды.

Я верю, друзья, караваны ракет

Помчат нас вперед от звезды до звезды.

На пыльных тропинках далеких планет

Останутся наши следы.

Эти написанные в 1960 году строки из знаменитой песни «14 минут до старта» Владимира Войновича, положенные на музыку Оскаром Фельцманом.

Лежат на Луне, Марсе старые советские аппараты. Помнит их посадки Венера. Планеты стремят свой бег круг за кругом, год за годом. Ничего не меняется. Ушло время вдохновенных надежд. Остались обломки. И правящая саранча, накинувшая на себя праздничное покрывало.

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