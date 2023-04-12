Лукашисты объявили блогера Кабанова в розыск 2 12.04.2023, 15:51

5,850

Александр Кабанов

Бывший политзаключенный в шутливой форме прокомментировал эту новость.

В Беларуси в розыск объявили брестского блогера Александра Кабанова, который уехал из Беларуси после освобождения.

Объявление появилось на сайте МВД.

Сам Кабанов в «Фейсбуке» так прокомментировал его: «Вот, я в розыске, оказывается) представляю, как эта фотка висит на доске возле РОВД, а сделана она в душевой тюрьмы Могилева, с мыслями в голове: эх, сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных погубил».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».