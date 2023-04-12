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Лукашисты объявили блогера Кабанова в розыск

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  • 12.04.2023, 15:51
  • 5,850
Лукашисты объявили блогера Кабанова в розыск
Александр Кабанов

Бывший политзаключенный в шутливой форме прокомментировал эту новость.

В Беларуси в розыск объявили брестского блогера Александра Кабанова, который уехал из Беларуси после освобождения.

Объявление появилось на сайте МВД.

Сам Кабанов в «Фейсбуке» так прокомментировал его: «Вот, я в розыске, оказывается) представляю, как эта фотка висит на доске возле РОВД, а сделана она в душевой тюрьмы Могилева, с мыслями в голове: эх, сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных погубил».

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