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В Украине ликвидирован командир артиллерийского дивизиона оккупантов

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  • 12.04.2023, 16:27
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В Украине ликвидирован командир артиллерийского дивизиона оккупантов

Уроженец Тамбова дослужился до подполковника.

В Украине ликвидирован очередной русско-фашистский оккупант высокого звания. На этот раз подполковник Дмитрий Владимирович Абоносимов 1978 г. рождения из Тамбова – командир гаубического артиллерийского дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады западного военного округа.

Об этом сегодня на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донецка Necro Mancer, систематически отслеживающий некрологи в российских средствах массовой информации, ведомственных медиа-ресурсах силовых структур и социальных сетях.

До вторжения в Украину захватчик убивал мирных жителей и разрушал города в Сирии.

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