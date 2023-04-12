В Украине ликвидирован командир артиллерийского дивизиона оккупантов 1 12.04.2023, 16:27

1,916

Уроженец Тамбова дослужился до подполковника.

В Украине ликвидирован очередной русско-фашистский оккупант высокого звания. На этот раз подполковник Дмитрий Владимирович Абоносимов 1978 г. рождения из Тамбова – командир гаубического артиллерийского дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады западного военного округа.

Об этом сегодня на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донецка Necro Mancer, систематически отслеживающий некрологи в российских средствах массовой информации, ведомственных медиа-ресурсах силовых структур и социальных сетях.

До вторжения в Украину захватчик убивал мирных жителей и разрушал города в Сирии.

Командир ГАДн #45абрбм тамбовский товарищ подполковник Абоносимов Дмитрий Владимирович 1978 г.р. от души ебашил по мирняку в Сирии и Украине, но 05/10/22 что-то случилось и остался семье только значок (и чуток бабок, наверно) https://t.co/tFFUG5KM8t #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/ZNohJjrlF5 — Necro Mancer (@666_mancer) April 12, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».