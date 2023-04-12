Правда ли, что в Беларуси не во всех аптеках можно будет покупать лекарства по рецептам? 12.04.2023, 16:38

Куда идти с рецептом.

Действительно, с 1 июня 2023 года, согласно постановлению Минздрава № 11 (от 20.01.2023 года), изменены правила отпуска из аптек лекарственных препаратов по рецептам врачей, пишет «Салiдарнасць».

Новшество в основном затронет аптеки 5-й категории. Это мелкие аптеки, которые находятся в местах скопления людей, а именно в магазинах, на рынках, вокзалах и т.д.

С июня такие аптеки смогут, как и раньше, продавать лекарства по рецептам, только если они осуществляют бесплатное и льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами и перевязочными материалами.

Если аптека не обслуживает льготные категории, то и лекарства по рецептам продавать не сможет.

На сайте Pharma.by можно ознакомиться с полным списком точек реализации лекарств по рецептам.

Напомним, что с 1 марта 2023 года установлены и новые требования к размещению аптек, которые также затронули маленькие аптеки.

Сейчас чтобы в каком-то населенном пункте открыть аптеку 5-й категории, сначала сеть должна открыть там аптеки других категорий, уровнем выше.

Вообще отрывать аптеки 1-5-й категории в нежилых помещениях можно будет только при отсутствии других аптек в радиусе 500 м. При этом в одном здании, за исключением торговых центров, можно открыть только одну аптеку.

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