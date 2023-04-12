Украинские пограничники ликвидировали группу штурмовиков «Вагнера» в Бахмуте 12.04.2023, 16:52

Выжившие оккупанты спасались бегством.

В Бахмуте украинские пограничники уничтожили группу штурмовиков «Вагнера», которая пыталась незаметно приблизиться к позициям защитников Украины.

Об этом сообщает ГПСУ в Telegram.

«Более 20 штурмовиков из ЧВК «Вагнера» попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Однако наши бойцы обнаружили их из наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение. Вражеские силы скрылись в полуразрушенной застройке, однако по ней защитники нанесли удар», - говорится в сообщении.

Во время боя были ликвидированы 7 штурмовиков «Вагнера», 12 окупантов - ранены. Другие захватчики - сбежали.

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