Украинские пограничники ликвидировали группу штурмовиков «Вагнера» в Бахмуте
- 12.04.2023, 16:52
Выжившие оккупанты спасались бегством.
В Бахмуте украинские пограничники уничтожили группу штурмовиков «Вагнера», которая пыталась незаметно приблизиться к позициям защитников Украины.
Об этом сообщает ГПСУ в Telegram.
«Более 20 штурмовиков из ЧВК «Вагнера» попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Однако наши бойцы обнаружили их из наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение. Вражеские силы скрылись в полуразрушенной застройке, однако по ней защитники нанесли удар», - говорится в сообщении.
Во время боя были ликвидированы 7 штурмовиков «Вагнера», 12 окупантов - ранены. Другие захватчики - сбежали.