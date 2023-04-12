Telegram-канал «Ник и Майк»: В Минске хунта не знает, за что хвататься 12.04.2023, 16:57

Все, до чего дотягивается Лукашенко, превращается в коровник.

Telegram-канал «Ник и Майк» опубликовал дайджест основных за последнее время новостей.

1. Вольфовичу нужны военные. «Забирали нас раньше из универов - посмотрите, какие мы выросли». Лояльные. Учатся в этих всяких университетах без остановки, так умные и нелояльные вырастают. Непорядочек. Нужно исправить и вернуть все то, что похоронило СССР.

В стране они перспектив не видят, поэтому ее смело можно разрушать.

2. Синепалый синегуб лебезил перед Шойгу. От ТЯО уже не увернуться, но нужно продать подороже хотя бы в моменте. А там – куда геополитическая кривая после контрнаступления вывезет.

3. Заметили очередную проблему, которой нет: айтишники разбегаются, а из парка уходят разработчики и капитал. И это при том, что ПВТ в меньшей степени на себе ощущал персонализированное давление санкций, а компании-резиденты больше заточены на финансах, чем на этике. Но в стране военного коммунизма такие проекты не развиваются.

Переориентация на «другие» рынки также маловероятна, потому что это самая открытая миру отрасль, а компании-заказчики транснациональны. Показателен и состав участников - от Парка два человека, остальные чиновники и силовики всех мастей. Так что с успешным проектом Парка можно распрощаться. Все, до чего дотягивается синепалый синегуб, превращается в коровник с обосранными коровами.

4. Супругу президента Зимбабве все же приняли во дворце (ранее мы отмечали, что поведение в отношении нее крайне некорректное). Реверанс исполнен, только финансов на построение медицинских Нью-Васюков в Хараре нет. Кроме того, передовым опытом предлагает делиться страна, которая собственную медицину развалила и продолжает уничтожать, не останавливая каток репрессий. По Беларуси продолжает расти нехватка медиков – уже почти 9 тысяч работников.

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