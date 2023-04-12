«Реально паника у народа. Гребут просто всех» 12.04.2023, 17:06

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Известный российский журналист рассказал о реакции на принятый закон об электронных повестках.

Известный российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных, проживающий в Турции и признанный в РФ «иноагентом», рассказал о жутчайшей панике россиян, которая началась после принятия закона об электронных повестках.

«Реально паника у народа. Мне вот и сегодня, и вчера звонили и говорили, что гребут просто всех, особенно тех, у кого серьезные военно-учетные специальности. На всех офицеров в России просто началась охота. Власть понимает, что все они вот-вот проиграют войну, и пытаются грести всех подряд. Понятно, что это истерика», – отметил эксперт в интервью Вадиму Герасимовичу, которое можно посмотреть на YouTube-канале Politeka Online.

По словам Пьяных, многие россияне всеми правдами и неправдами бегут в Стамбул. Но сделать это очень трудно. Не помогают даже взятки. Чтобы сбежать из России сегодня, «нужен серьезный блат в серьезных структурах», сказал журналист.

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