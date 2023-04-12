«Я успевала заниматься тем, что мне по-настоящему интересно и наполняет меня энергией» 2 12.04.2023, 17:25

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Белорусская айтишница рассказала, как совмещать карьеру и материнство.

Марина Стасевич построила успешную карьеру в IT, а сейчас занимается развитием своей коучинговой практики. После декрета она совмещала материнство и управление департаментом Early Careers в Wargaming. Марина рассказала devby.io, как ей это удавалось.

Не задумывалась, как коллеги совмещают карьеру и детей

Когда узнала о своей беременности, руководила департаментом из 20 человек в Wargaming. Горела своей работой, и проводила там очень много времени. Не задумывалась, как коллеги совмещают карьеру с воспитанием детей.

Всё изменилось, когда родился сын. Появились новые приоритеты, и я стала по-другому относиться к распределению своего времени: не хотела работать 24/7.

Выйдя из декрета я стала руководителем международной образовательной программы (Head of Early Careers). На этой позиции работала 3 года — сначала 20 часов в неделю, затем 4 рабочих дня. Год назад я ушла из компании, и сейчас развиваю свою индивидуальную практику как Business Coach.

Для меня одинаково важно быть и хорошей мамой, и реализовываться профессионально. Считаю, у меня это получилось и хочу поделиться своим опытом.

Совет № 1. Пригласите няню.

Не буду лукавить, я долго сомневалась и откладывала это решение. Нанять няню было равноценно признанию в том, что я не справляюсь, что я плохая мать.

Няня помогла мне стать счастливой мамой для своего сына. Пока мой мальчик играл с ней, читал книги, рисовал и развивался, я успевала заниматься тем, что мне по-настоящему интересно и наполняет меня энергией.

Совет № 2. Попросите частичный и гибкий график работы.

Я вернулась на работу, когда сыну было 1,5 года. В сутках по-прежнему оставалось 24 часа, а количество моих задач стало намного больше, чем было до появления сына. Чтобы успевать балансировать между работой и личными делами, я договорилась с руководителем о графике парт-тайм со вторника по четверг.

К этому графику быстро адаптировались и мои коллеги, и учитывали его при планировании активностей с моим вовлечением. Удивительно, но я стала продуктивнее. Исчезли митинги ради митингов, и за 20 часов в неделю я успевала даже больше, чем раньше за всю неделю.

Совет № 3. Не бойтесь уменьшения дохода.

Зарплата после возвращения на работу уменьшилась в два раза из-за перехода на парт-тайм. Но я осознанно сделала такой выбор: в приоритете у меня была семья и воспитанию сына.

Муж принял моё решение — мы всегда стремимся договариваться и поддерживать друг друга. Потом зарплата начала расти, так как и работа приносила результаты компании.

Совет № 4. Чётко планируйте своё время и задачи.

Быть эффективной на работе мне помогали чёткие и измеримые цели по SMART и их планирование. Все задачи — не только встречи, но и подготовку к ним, анализ результатов, проверку почты, обучение, личные встречи и даже обеды — я вношу в календарь.

Это помогает мне не забывать о собственных приоритетах и том, что делает меня счастливой.

Совет № 5. Держите фокус на важном.

Я стараюсь не распыляться на всё сразу, не проваливаться в рутину, а концентрироваться на самом важном и актуальном. Многие слышали про правило Парето. Сейчас я стремлюсь определить те 20% действий, которые сделают 80% желаемых результатов.

Совет № 6. Делегируйте задачи.

Если я не чувствую себя экспертной в чём-то и у меня нет времени на учебу, — я стараюсь подключать других людей. Это экономит время, энергию и позволяет больше внимания уделять тому, где ценность моей экспертизы и моё участие наиболее важны.

Совет № 7. Восстановливайте энергию.

На одном энтузиазме долго не продержишься. Мне важно заряжать внутренние батарейки, начиная с того, чтобы вовремя и достаточно есть, хорошо высыпаться и гулять на свежем воздухе. Сейчас я стараюсь планировать минимум один день в неделю без рабочих встреч, и занимаюсь в этот день тем, что меня радует и приносит удовольствие.

Совет № 8. Проводите качественное время с семьей.

После рождения сына у нас появились семейные традиции и ритуалы. Мы вместе завтракаем и ужинаем, в это время обсуждаем планы на день и делимся друг с другом интересными новостями. В выходные дни мы тоже стараемся проводить время вместе — гуляем, путешествуем, готовим что-то вкусное, смотрим фильмы, играем в настольные игры.

Всё не всегда идеально: у меня тоже бывают форс-мажоры, плохое настроение, несовпадение ожиданий с реальностью.

Фокус в том, чтобы вовремя остановиться и задать себе вопрос: «Что для меня важно сейчас?».

Помните: можно не делать выбор между материнством и работой, а выбирать оба варианта. Будьте честны с собой и просите поддержки у семьи, когда она необходима. Прямо говорите о своих желаниях и приоритетах. В переговорах с руководителем ищите win-win ситуацию для обеих сторон.

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