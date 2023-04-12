Дуэль противотанкистов: расчет «Стугны» уничтожил россиян с «Корнетом»
- 12.04.2023, 17:32
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У российских захватчиков не было шансов.
Украинские противотанкисты уничтожили расчет ПТРК «Корнет» российских оккупантов на одном из направлений.
Видео опубликовал телеграм-канал «Треться сила».
Защитники Украины ракетным ударом из ПТРК «Стугна-П» уничтожили расчет ПРТК «Корнет» вместе с российскими оккупантами и боекомплектом.
У российских захватчиков не было шансов перед нашими профессиональными противотанкистами.