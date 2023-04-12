Дуэль противотанкистов: расчет «Стугны» уничтожил россиян с «Корнетом» 12.04.2023, 17:32

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У российских захватчиков не было шансов.

Украинские противотанкисты уничтожили расчет ПТРК «Корнет» российских оккупантов на одном из направлений.

Видео опубликовал телеграм-канал «Треться сила».

Защитники Украины ракетным ударом из ПТРК «Стугна-П» уничтожили расчет ПРТК «Корнет» вместе с российскими оккупантами и боекомплектом.

У российских захватчиков не было шансов перед нашими профессиональными противотанкистами.

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