Глава Пентагона: У Украины есть отличный план контрнаступления 1 12.04.2023, 17:49

2,830

США верят в успех ВСУ.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина остается уверенной в своей способности начать контрнаступление против России, не смотря на сообщения после «утечки» документов Пентагона.

Об этом он сказал во время брифинга 11 апреля.

Остин рассказал, что перед этим поговорил с украинским коллегой Алексеем Резниковым и тот «чувствует, что они находятся в достаточно хорошей позиции». По его словам, США продолжат помогать, чтобы Украина «могла и дальше быть успешной, когда бы не решили начать наступательные операции».

«У них есть отличный план для начала, но только президент Владимир Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана. Я абсолютно уверен, что они будут делать то, что делают большие лидеры: они будут бороться с врагом, а не руководствоваться конкретным планом», — сказал Остин.

Он подчеркнул: для дальнейшего успеха ВСУ имеют «значительные возможности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».