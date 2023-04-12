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В Могилеве посреди урока силовики задержали учительницу

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  • 12.04.2023, 17:55
  • 7,604
В Могилеве посреди урока силовики задержали учительницу
иллюстративное фото

Женщину отвезли в КГБ.

По информации правозащитников из MAYDAY TEAM, в Могилеве 12 апреля в средней школе №43 прямо посреди урока была задержана одна из педагогов учреждения образования.

Имя в данный момент не раскрывается. Известно, что после задержания женщину отвезли в КГБ, где допросили, предварительно, по поводу подписанного в 2020 году письма против милицейского насилия, а также записали видео с ее участием. В данный момент она на свободе.

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