В Могилеве посреди урока силовики задержали учительницу

В Могилеве посреди урока силовики задержали учительницу1
- 12.04.2023, 17:55
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Женщину отвезли в КГБ.
По информации правозащитников из MAYDAY TEAM, в Могилеве 12 апреля в средней школе №43 прямо посреди урока была задержана одна из педагогов учреждения образования.
Имя в данный момент не раскрывается. Известно, что после задержания женщину отвезли в КГБ, где допросили, предварительно, по поводу подписанного в 2020 году письма против милицейского насилия, а также записали видео с ее участием. В данный момент она на свободе.