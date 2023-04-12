Вторая страна ЕС полностью откажется от российского СПГ 12.04.2023, 18:02

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Нидерланды уже прекратили подписывать новые контракты с РФ.

Власти Нидерландов решили отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом в интервью Bloomberg рассказал министр энергетики королевства Роб Йеттен.

По словам чиновника, Нидерланды уже прекратили подписывать новые контракты на импорт СПГ из России и планируют расторгнуть заключенные ранее договоры.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российского ископаемого топлива. Мы уже добились успеха, [избавивишсь от] угля, трубопроводного газа и нефти [из РФ]», — сказал Йеттен агентству.

Решение касается как срочных контрактов, так и сделок на спотовом рынке. Нидерланды входят в четверку самых крупных импортеров СПГ из России в Европе. Королевство по-прежнему закупает российский сжиженный газ по контрактам, заключенным до 2023 года, отмечает агентство. На них приходится примерно 15% от общего объема импорта страны.

Через Нидерланды транзитом проходят поставки газа в другие страны ЕС, поэтому решение отказаться от российского СПГ повлияет на всю Европу, отмечает Bloomberg.

Ранее о решении остановить импорт СПГ из России заявили власти Испании — крупнейшего покупателя российского сжиженного газа в Европе. В середине марта заместитель премьер-министра Испании Тереза Рибера рекомендовала компаниям не подписывать новые контракты на его закупки, сообщал Bloomberg.

В прошлом году страны Евросоюза лишились более половины поставок трубопроводного газа из России. Чтобы заменить нехватку природных ресурсов, государства ЕС увеличили закупки российского СПГ. Его импорт в 2022 году вырос на 35% по отношению к 2021 году, до 19,2 млрд кубометров, подсчитали аналитики центра Bruegel.

В конце марта Bloomberg сообщал, что ЕС намерен дать странам-участницам союза возможность самим блокировать поставки российского СПГ без введения дополнительных санкций. Министры энергетики стран Евросоюза одобрили предложение, которое позволит правительствам временно запретить российским экспортерам резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для снабжения, отмечает агентство.

Тогда же еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала компании из Евросоюза не продлять долгосрочные контракты с Россией.

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