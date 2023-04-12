Беларусь должна $1,5 млрд Венесуэле 12 12.04.2023, 18:21

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Подробности.

Между Беларусью и Венесуэлой есть не только дружба, но и тайна. И не из дешевых — почти на полтора миллиарда долларов. Беларусский расследовательский центр совместно с венесуэльским изданием Armando.Info и Центром по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP нашел документы, которые говорят, что у нашей страны перед Каракасом есть немалый долг за поставки нефти, которые были еще во времена Уго Чавеса. Прямо сейчас в Венесуэле минимум каждый второй живет за чертой бедности. «Зеркало» публикует этот текст с сокращениями, посмотреть полную версию вы можете здесь.

Некоторое время назад источник из белорусских госорганов передал БРЦ документы, из которых следует, что Беларусь до сих пор полностью не рассчиталась за венесуэльскую нефть. Хотя получила она ее более 10 лет назад, еще во времена президентства Уго Чавеса. Сумма долга приличная — почти $1,5 млрд.

У расследователей есть копия документа, датированного сентябрем 2015 года, который готовили к совещанию премьер-министра Беларуси — тогда им был Андрей Кобяков. Из него следует, что белорусские власти и вовсе не собирались возвращать Венесуэле эти деньги. Если кратко, там говорится, что Минск решил «рассматривать задолженность не как белорусский долг, а как помощь Боливарианской Республики Венесуэла».

Расследователи из OCCRP попытались выяснить, планирует ли Каракас требовать этот долг, и направили запрос в государственную нефтегазовую компанию Венесуэлы PDVSA, но пока ответа не получили.

Генеральный директор Белорусской нефтяной компании Михаил Костечко, когда ему позвонили журналисты БРЦ, тоже ничего не прокомментировал, потому что, по его словам, вообще не знает, о какой задолженности идет речь.

Но в документах, которые есть в распоряжении расследователей, четко сказано, что это за долг и откуда он взялся. Речь о девяти миллионах тонн нефти, которая по договоренности с Венесуэлой начала поставляться в Беларусь в разгар «энергетической войны» с Россией.

Дело было в 2010 году. Тогда Кремль не шел на уступки по объемам беспошлинных поставок сырья для белорусских НПЗ. Владимир Путин пытался таким образом загнать Беларусь в Евразийский союз на своих условиях. Лукашенко полетел к Чавесу, с которым договорился об альтернативных поставках нефти.

По контракту «Белорусская нефтяная компания» покупала у венесуэльской PDVSA 30 млн тонн нефти сорта «Санта-Барбара» или другого по договоренности в 2011–2013 годах. Сырье поступало через порты Черного и Балтийского морей на заводы в Мозыре и Новополоцке.

80% стоимости нефти БНК оплачивала на счет PDVSA не позднее 35 календарных дней с даты оформления накладной. А оставшиеся 20% аккумулировались в виде обязательства покупателя перед продавцом. Форма исполнения обязательств определялась правительствами Венесуэлы и Беларуси.

Грубо говоря, Беларусь получила скидку на венесуэльскую нефть, пообещав оплатить пятую часть от стоимости позже, но так и не сделала это.

В момент когда танкеры с сырьем поплыли в Беларусь, венесуэльцы еще не подозревали, что с ними не рассчитаются. И вместе с белорусами постарались сократить расходы на доставку товара. Была использована такая схема: венесуэльская компания PDVSA продавала «Санта-Барбару» в своих портах азербайджанской компании «Сокар», а на белорусские заводы вместо «Санта-Барбары» шла азербайджанская нефть марки «Азери Лайт».

Несмотря на все усилия по удешевлению транспортировки, по данным Белстата, российская нефть все равно обходилась Беларуси дешевле венесуэльской и азербайджанской.

С 2010 по 2012 год Беларусь купила у PDVSA больше 9 млн тонн сырья и заплатила за них около $7 млрд.

Потом в отношениях Минска и Москвы наступило потепление, и Беларусь перестала покупать нефть в Венесуэле. И долг, который образовался по контрактам — 20% от стоимости нефти, или почти $1,5 млрд, так за 10 лет и не выплатили. Венесуэла предлагала погасить его, передав ей часть акций «Нафтана», Минского автомобильного завода и Белорусского металлургического завода. Беларусь же выдвинула предложение вернуть деньги белорусскими товарами. Но это кулуарно. А публично задолженности якобы не существовало.

«Вся эта история с нефтью вылилась в то, что Беларусь провела сделку по нерыночной цене. То бишь она на этом очень серьезно сэкономила, недоплатила Венесуэле достаточно серьезную сумму. И сейчас это задолженность с точки зрения Венесуэлы и подарок с точки зрения Беларуси. Этот долг является постоянной темой белорусско-венесуэльских переговоров», — прокомментировал ситуацию Анатолий Котов, бывший дипломат и сотрудник Администрации президента Беларуси.

Несмотря на то, что переговоры по поводу выплаты Минском денег Каракасу ведутся до сих пор, венесуэльская сторона, похоже, официально никаких претензий Беларуси так и не предъявляет. Если она захочет вернуть долг, то может обратиться в международный суд, и тот может постановить взыскать эти деньги.

ЗАРАБОТАТЬ НА БЕДЕ

Помимо закупок сырья, у Беларуси в Венесуэле были и другие интересы. Вскоре после того, как Минск и Каракас заключили нефтяной контракт, в Венесуэле из-за наводнения без крова остались тысячи семей. Чавес запустил программу строительства жилья. Беларусь решила в этом поучаствовать, однако из-за недостаточного финансирования процесс тормозился.

«Пока платили деньги, белорусы строили. Как только денег не стало, соответственно, никто строить не мог», — поясняет бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин, который в 2011–2012 годах работал в «Белзарубежстрое».

Летом 2022 года белорусское посольство в Венесуэле отрапортовало, что очередные квадратные метры сданы. И добавило, что пауза случилась из-за западных санкций, введенных против Беларуси и Венесуэлы. За 15 лет белорусы построили всего 8 тысяч квартир из запланированных 20 тысяч — сдали только один жилой комплекс из трех запланированных. Стоимость завершенного проекта в городе Маракай и окрестностях оценивается в $320 млн.

ТАЙНЫЙ ПАРТНЕР

Не только официальный Минск зарабатывал на партнерстве с Венесуэлой. БРЦ нашел и бизнесменов, которые смогли получить свою выгоду от дружбы Чавеса и Лукашенко.

И заводы (например, по сборке тракторов «Беларус» и грузовиков МАЗ), и жилье в Венесуэле строила компания «Белзарубежстрой». Она появилась в конце весны 2007 года. Ее основали «для выполнения поручений правительства по строительству жилья и других объектов в Венесуэле».

По подсчетам БРЦ, «Белзарубежстрой» выполнил в Венесуэле проекты как минимум на полмиллиарда долларов. Часть этих денег пошла не только государству, но и в частный карман.

Учредителем компании выступили четыре предприятия. Два из них — «Гомельпромстрой» и «Строительный трест №8» — подчинены правительству, а два других, «Белпарс» и «Трастбанк», — частные. Кто же эти таинственные бизнесмены, составившие компанию властям?

9 июля 2007 года, через месяц с лишним после появления компании «Белзарубежстрой», правительственная делегация из Беларуси отправилась в Каракас. Исходя из данных, предоставленных «Киберпартизанами», на борту самолета были на тот момент вице-премьер Владимир Семашко и глава Совета безопасности Виктор Шейман. Лукашенко назначил его курировать белорусские проекты в Венесуэле. Среди пассажиров присутствовал и бизнесмен Виктор Шевцов.

Именно он и стал одним из бенефициаров белорусских проектов в Венесуэле. Тогда Шевцов был ключевым владельцем «Трастбанка».

Еще одним частным участником «Белзарубежстроя» с 39%-ной долей стала фирма «Белпарс» — «дочка» иранского холдинга Kayson, основанная бизнесменом Мохаммадом Реза Ансари.

Со временем 39% акций «Белзарубежстроя» перешли сначала эмиратской компании Almando, а затем другой эмиратской фирме Alm Investments.

За ними стоит давний партнер Шевцова, резидент Объединенных Арабских Эмиратов султан Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди. Но по сути строительным бизнесом заправлял Шевцов, который был председателем совета директоров «Белзарубежстроя».

Во время упомянутого выше правительственного визита «Белзарубежстрой» подписал контракт на поставку белорусской техники в Венесуэлу. А через пять месяцев, в декабре 2007 года, когда Лукашенко впервые побывал в Каракасе с официальным визитом, белорусский застройщик получил первый контракт на строительство жилья в штате Арагуа. В 2009 году, по данным «Белзарубежстроя», компания подписала еще один контракт на строительство завода по выпуску стройматериалов с предполагаемыми инвестициями в $112 млн.

Но самым успешным годом для «Белзарубежстроя» был 2010-й, когда были заключены новые контракты и на жилье, и на строительство заводов по сборке белорусской техники. Их подписали во время очередного визита Лукашенко в Каракас. То есть высокопоставленные чиновники лоббировали не только интересы государства в Венесуэле, но и частных лиц.

«В момент расцвета всех этих строительных проектов Шевцов был вхож в достаточно серьезные кабинеты именно благодаря тому, что пользовался протекцией и помощью друга Уго Чавеса», — рассказал нам Анатолий Котов.

Так кто же этот бизнесмен Виктор Шевцов, которому доверились белорусские высокопоставленные чиновники? Дело в том, что основанный им «Инфобанк» оказывал определенные услуги властям. Как писало издание «Ежедневник», этот банк вырос на посреднических операциях со специфичными странами, в которых в силу остракизма со стороны США и Запада пыталось искать свою нишу руководство Беларуси.

В 2004 году «Инфобанк» Шевцова попал под ограничения США по подозрению в отмывании денег для режима Саддама Хусейна. Средства были заработаны на сделках в обход программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие».

По информации издания «Ежедневник», под иракский проект была создана белорусская компания «Белметаллэнерго». И одним из ее бенефициаров, как можно догадаться, был Виктор Шевцов.

Именно «Белметаллэнерго» обеспечила 90% поставок белорусской техники в Ирак. А Ирак платил за это нефтью, которая продавалась на мировом рынке, писало издание «Ежедневник».

В 2014 году после разбирательства США сняли ограничения с банка. К тому времени его уже переименовали в «Трастбанк», а сейчас он называется «Банк Решение». Основной бенефициар финансового учреждения — уже упомянутый нами Мохаммед Аль-Сувайди. Шевцов — его миноритарный акционер и глава наблюдательного совета.

«Виктор Шевцов так или иначе связан со структурами “Инфобанка-Трастбанка” и сделками с нефтью в Ираке. В качестве такого посредника он заработал себе капитал. И естественно, если во всем этом участвовала белорусская сторона, то это означало определенную степень приближенности к Лукашенко. Соответственно, его появление в Венесуэле в качестве основного оператора стройки — это не является абсолютно случайностью, это, скорее, закономерность», — прокомментировал нам Анатолий Котов.

Есть и еще один интересный факт в биографии Шевцова. В октябре 2011 года его задержал КГБ по подозрению в особо крупном хищении. Дело было связано со строительством жилья в Венесуэле. В этой латиноамериканской стране «Белзарубежстрой» подозревали в связях с арматурной мафией, которая занималась контрабандой железа. Речь шла и о краже стройматериалов.

Это дело 23 декабря 2011 года комментировал сам Лукашенко.

«Это обычное уголовное дело, у нас таких хватает, но этот господин не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. <…> Ущерб нанес государству? Двукратный, трехкратный размер — деньги на стол, и пошел. Не заплатит деньги — будет сидеть в тюрьме», — цитировало его госагентство БелТА.

СМИ писали, что Шевцов вышел на свободу в декабре 2012 года. Долгое время о нем ничего не было слышно.

Несмотря на то, что в Минске на Шевцова записан большой коттедж в Дроздах и четырехкомнатная квартира в центре, как нам удалось выяснить, он уехал из Беларуси. Однако он по-прежнему связан с «Белзарубежстроем». Правда, в апреле 2022 года компанию переименовали в «ВиаСЕТрейд».

На ее сайте — ни слова про проекты в Венесуэле. Тем не менее, по данным БРЦ, состав акционеров компании не поменялся, а Шевцов там, как и раньше, председатель совета директоров.

Расследователи попросили у Шевцова прокомментировать информацию о его участии в венесуэльских проектах. Но он передал через представителя, что оставит ее без комментариев.

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