Директор ЦРУ: Путин превращает Россию в экономическую колонию Китая 12.04.2023, 18:45

Уильям Бернс

В своих расчетах по войне правитель РФ сейчас ошибается так же, как и перед вторжением год назад.

Директор ЦРУ Уильям Бернс убежден, что война Владимира Путина против Украины была «огромным стратегическим провалом». И Москва в скором времени может стать сильно зависимой от Пекина в попытках удержать российскую экономику на плаву.

«Можно подумать не только о потерях и унижениях российской армии во многих отношениях, о разоблачении ее слабых сторон, но и о долгосрочном ущербе, который санкции и экспортный контроль, а также выходе из России более 1000 западных фирм, нанесут экономическим перспективам самой России», – сказал Бернс в Институте публичной политики Бейкера при Университете Райса в Хьюстоне.

«Если вы думаете, что в начале войны Путин был намерен попытаться расколоть и ослабить НАТО, то правда заключается в том, что НАТО остался таким же сплоченным, как и раньше. К нему только что присоединилась еще одна страна – Финляндия. И очень вероятно, что к альянсу прибавится еще один союзник – Швеция», – цитирует Newsweek слова директора ЦРУ.

«И если вы посмотрите на реальность, в которой Россия становится все больше и больше зависимой от Китая, а в некоторых аспектах рискует со временем стать китайской экономической колонией, зависимой от экспорта энергоресурсов и сырья в этом направлении, то все это, на мой взгляд, складывается в огромный автогол для путинской России прямо сейчас», – сказал Бернс.

Newsweek напоминает, что президент США Джо Байден отправил Уильяма Бернса в Москву в конце 2021 в последней попытке отговорить Путина от войны. Но директор ЦРУ вернулся с убеждением, что президент России уже принял решение. Теперь Бернс убежден, что Путин вряд ли сделает выводы из своих ошибок за последние 14 месяцев.

«Он делает ставку на то, что сможет раздавить украинцев и истощить Запад. Он думает и хочет, чтобы мы так думали, что он может заставить время работать на себя. Он остается убежденным, что Украина имеет для него большее значение, чем для нас. Я думаю, что Путин так же ошибается в этой ставке, как и в своих предположениях перед вторжением», – сказал директор ЦРУ.

Когда западные экономики отделились от России, Кремль обратился к Пекину, пытаясь таким образом компенсировать свои экономические потери. По словам Бернса, партнерство Китая и России важно для лидеров обеих стран, которые остаются преданными отношениям между ними. Однако, по мнению директора ЦРУ, «пока это еще не дружба без границ».

Китай, по его словам, остается «самым долгосрочным приоритетом для ЦРУ». Ранее Бернс говорил, что китайский лидер Си Цзиньпин «не довольствуется только местом за столом переговоров, он хочет руководить этим столом».

Также директор ЦРУ подчеркнул важность весеннего контрнаступления Украины, подчеркнув, что «на карту поставлено очень много». Бернс уверен, что именно украинский прогресс в поле боя откроет перспективы для переговоров.

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