До +17°С ожидается в Беларуси 13 апреля
- 12.04.2023, 18:58
Пройдут дожди.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 13 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Также на большей части территории завтра пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, днем — от плюс 11 до плюс 17 градусов.