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До +17°С ожидается в Беларуси 13 апреля

  • 12.04.2023, 18:58
До +17°С ожидается в Беларуси 13 апреля

Пройдут дожди.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 13 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Также на большей части территории завтра пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, днем — от плюс 11 до плюс 17 градусов.

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