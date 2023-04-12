На Аллу Пугачеву написали донос в Генпрокуратуру России 8 12.04.2023, 19:02

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Алла Пугачева

Доносчик просит проверить ее на предмет финансирования ВСУ.

Глава провластного «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение, которое, как сообщается, есть в распоряжении редакции.

Бородин заявил, что проживающая в Израиле Пугачева продолжает критиковать «специальную военную операцию» в Украине, а также поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию, активно критикуют «СВО» и оказывают финансовую помощь Украине.

Проект, который возглавляет Бородин, как он написал в обращении, также якобы установил «иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами».

Бородин не впервые обращается к властям с аналогичными просьбами. До этого он жаловался на лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину, артиста Семена Слепакова, актера Данилу Козловского и певца Валерия Меладзе.

Днем ранее стало известно, что Бородин попросил российские власти признать актрису Лию Ахеджакову «иностранным агентом» и возбудить в отношении нее уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК РФ), «дискредитации» армии РФ (статья 280.3 УК РФ ) и возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ ). Он также призвал лишить артистку государственных наград и званий.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми уехали из России после вторжения РФ в Украину. Галкин после отъезда открыто критиковал действия России, а до этого он не раз пародировал российского президента Владимира Путина. В одном из интервью в 2019 году Галкин говорил, что не боится это делать.

В сентябре прошлого года Минюст РФ включил телеведущего Максима Галкина в реестр физических лиц – «иноагентов». Причиной было указано иностранное финансирование со стороны Украины. По версии ведомства, телеведущий занимается политической деятельностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что артисту Максиму Галкину «явно с нами не по пути», потому что он «делал очень плохие заявления».

После этого Пугачева опубликовала в инстаграме «обращение в Минюст РФ», в котором просила зачислить ее «в ряды иноагентов». Она заявила, что солидарна со своим мужем – «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели».

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