Руководителей БЖД направляют в Москву для согласования «секретных перевозок» 6 12.04.2023, 19:24

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Что известно.

Заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Козловский, отвечающий за вопросы организации безопасного обеспечения жизнедеятельности предприятий БЖД, во внеплановом порядке командирован в Москву, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Железнодорожники пишут, что предполагаемой причиной командирования является обсуждение технических вопросов в разрезе курируемой деятельности, а именно обеспечение безопасности при осуществлении воинских перевозок в связи с планируемым «расширением рамок» совместной группировки войск «союзного государства» на территории Беларуси, а также необходимые условия соблюдения секретности.

Второй вероятной причиной командирования Козловского, по версии железнодорожников, послужила договоренность о размещении на территории Беларуси ядерного вооружения России и, как следствие, связанные с этим вопросы обеспечения транспортной безопасности при транспортировке ядерных материалов железнодорожным транспортом.

«Предположительно, вместе с Козловским командирован начальник общетехнической службы Игорь Андросов. Сфера деятельности данной службы затрагивает вопросы, касающиеся защиты работников и организаций БЖД от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны, обеспечения контроля за ведением пожарно-профилактической работы на подвижном железнодорожном составе, координации работы по обеспечению безопасности перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом, организации работы по предупреждению актов терроризма и координации деятельности военизированной охраны в части охраны объектов и грузов», — пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, о чем «давно просил» Александр Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года.

В НАТО раскритиковали Владимира Путина за решение отправить ядерное оружие в Беларусь, назвав его нарушением обязательств по контролю за вооружениями.

Европейский союз пригрозил ответить на этот шаг «дальнейшими санкциями». Китай в Совбезе ООН 1 апреля призвал государства, которые обладают ядерным оружием, не размещать его за границей, а если это произошло — вывести его оттуда.

В Украине заявили, что оценивают это заявление как очередной шантаж со стороны России, попытку напугать другие государства и вынудить на диалог на условиях РФ.

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