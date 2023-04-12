В Беларуси за последний год заметно подорожали новые автомобили 2 12.04.2023, 19:48

1,852

Несколько примеров, которые могут вас неприятно удивить.

Недавняя подборка десятки самых дешевых новых автомобилей, которые сегодня продают белорусские автосалоны, шокируют своими ценами. Стоимость авто взлетела после того, как в 24 февраля прошлого года началась война в Украине, а в отношении Беларуси и России были введены санкции. «Зеркало» обратилось к архивным данным и посмотрело, за сколько можно было купить машины в начале 2022 года.

По данным domkrat.by, китайско-белорусский кроссовер Geely Coolray версии Standard в начале января прошлого года стоил 56 900 рублей. Сегодня этот авто в стандартной комплектации можно купить за 62 815 рублей.

В середине марта 2022 года седан Geely Emgrand был самым дешевым автомобилем из модельной линейки «БелДжи», цена него начиналась от 45 200 рублей. Сегодня машина в стандартной комплектации стоит 49 200 рублей.

Цена китайского кроссовера Haval Jolion 19 января прошлого года была 49 900 рублей, сегодня — 65 900 рублей.

Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 с передним приводом 1 января 2022 года продавался у дилера за 47 700 рублей. Сегодняшняя цена 63 200 рублей, при этом машины в наличии нет, ее доставят под заказ клиента.

Минимальная цена собранного в России Renault Logan Stepway 29 ноября 2021 года была 27 900 рублей, такая цена сохранялась до марта 2022 года. Сегодня машина стоит от 50 900 до 59 900 рублей.

Автопроизводитель Lada в конце января 2022 года продавал модель Granta liftback по цене от 23 500 рублей. Сегодня это машина — самая дешевая в Беларуси, в зависимости от комплектации ее продают за 38 500, 39 400, 40 500 рублей.

Прошлогодняя цена на внедорожник Niva Travel — от 36 400 рублей, сегодня — 57 000 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».