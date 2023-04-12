Инфляция в США замедлилась до минимума с мая 2021 года 12.04.2023, 20:09

Замедление инфляции произошло благодаря снижению цен на бензин.

Инфляция в США в марте замедлилась до 5% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с мая 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные министерства труда.

В феврале инфляция составляла 6%, а пик инфляции в 9,1% был зафиксирован в июне прошлого года. Пока уровень инфляции остается выше целевого уровня ФРС в 2%.

Замедление инфляции произошло благодаря снижению цен на бензин на 4,6%. Также подешевели продукты питания: цены на яйца упали на 10,9%, подешевели мясо, фрукты и овощи.

«Замедление инфляции может оказаться не долгосрочным из-за роста стоимости услуг и ситуации на рынке труда», — прокомментировал агентству Сал Гуатьери, старший экономист BMO Capital Markets.

Также на ускорение инфляции в США может повлиять объявленное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, что, вероятно, повысит цены на бензин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».