«Я приняла решение предать огласке свой негативный опыт» 12.04.2023, 20:17

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Гомельчанка сходила на депиляцию, получила ожог и написала отзыв — клиника подала на нее в суд.

Жительница Гомеля делала депиляцию в одном из городских салонов, но получила ожог от лазера, а волоски, от которых она хотела избавиться, так и не начали выпадать. Спустя время девушка поделилась своим опытом с подписчиками в Instagram. На негативное видео клиника отреагировала судебным иском против клиентки, рассказала девушка в своих соцсетях.

Гомельчанка Марина осенью пошла на депиляцию зоны бикини в салон, где раньше делала другую процедуру и результатом осталась довольна. Там был именно тот лазер, который девушка искала, но курс она так и не прошла.

— Ни один темный волос на светлой коже после двух посещений не выпал. Результата было ноль, еще и ожоги сделали, — говорит собеседница. — Эти следы от лазера на коже появились на следующий день. Сразу у меня не было вопросов к медцентру. Я даже не обращалась никуда, думала, заживет. Никаких претензий я им не предъявляла, только спросила: когда заживет и почему волосы не выпали? В центре никаких конкретных действий, кроме осмотра и подтверждения моих слов, я не увидела. Ведь можно же было хотя бы извиниться и мирно уладить данную ситуацию… Тогда я приняла решение предать огласке и свой негативный опыт. Ведь любой отзыв имеет место быть.

После салон все-таки связался с девушкой, ей предложили бесплатную консультацию, но ее итогами она тоже осталась недовольна.

— На бесплатной консультации мне предложили еще раз платно сделать процедурку, но уже на маленьком участке тела. Я вот только не поняла, зачем мне еще раз платно делать то, за что я уже заплатила денежку, и немаленькую. А все оказалось потому, что процедуру мне делала не врач, а медсестра, которая по протоколу не имела права повышать мощность, — рассказала гомельчанка. Она считает, что сотрудница клиники увеличила мощность аппарата, понимая, что «после первой процедуры ничего не произошло и лучше не стало».

— На консультации врач посмотрела: «Ну да, ожоги, но не переживайте. Вам надо загореть, со временем, в течение года, это пройдет». Но, говорит, не переживайте: эта медсестра уже не работает, — утверждает клиентка.

За первые две процедуры, которые не дали результата, еще осенью Марина заплатила 420 рублей — чеки девушка тоже выложила у себя в сторис. В итоге она отказалась от предложения клиники, а спустя полгода получила от ее представителей иск в суд.

— Я прилетела в Беларусь и просто ох***ела от того, что происходит: «Здравствуйте, экономический суд вас вызывает за клевету на салон». Хотя у меня все заключения на руках есть. Они хотят выставить это так, что у меня не ожоги от лазера, а пигментные пятна, и я хочу с них денег. Требуют опровержения — я должна сказать, что все это неправда. То есть они мне сделали две дорогие услуги, нанесли ущерб здоровью (ожоги, которые не проходят уже шестой месяц) и подают на меня в суд, чтобы я сказала, что это неправда, и удалила альбом [из Instagram]! — возмущена девушка.

Гомельчанка рассказала, что была на приеме у врачей, которые подтвердили, что у нее ожог, а не пигментные пятна. Эти заключения она собирается показать в суде.

Конфликт у гомельчанки вышел с клиникой эстетической медицины Omnia Esthetic. Журналистка «Зеркала» позвонила туда за комментарием, к телефону пригласили директора Александра Друяна. Он общаться с журналистами по телефону отказался и предложил приходить лично. На предложение ответить на вопросы через официальный запрос мужчина ответил, что клиника «вообще не обязана реагировать на это».

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