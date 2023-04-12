В Беларуси подскочили цены на водку, говядину и молочку 9 12.04.2023, 20:51

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Лидируют по росту цен многие овощи и фрукты.

С начала этого года — с января по март — инфляция в Беларуси составила якобы 2,6%. При этом некоторые товары, по данным Белстата, подорожали заметнее этого показателя. «Зеркало» посмотрело, какие продукты заметнее всего подорожали за три первых месяца этого года.

Лидируют по росту цен многие овощи и фрукты. Чиновники зачастую списывают их подорожание на сезонный фактор и импорт. Однако цены рванули в том числе на отечественные овощи и фрукты, в том числе на репчатый лук (+рост чуть больше, чем в 1,5 раза по сравнению с декабрем прошлого года), морковь (прибавка на четверть), яблоки (+13%), свеклу (+11,7%), белокочанную свежую капусту (+9,4%), картофель (+6%).

По росту цен за три первые месяца этого года также лидируют водка, которая стала дороже на 13,8%, горькие крепкие настойки (+12,7%), виноградное столовое вино (+3,9%).

Напомним, в Беларуси намерены повышать ставки акцизов на сигареты и алкоголь — и в этом году, и в последующие — в 2024-м и 2025-м. Это предусмотрено договором между Беларусью и Россией по косвенным налогам. Как планируется, ставки акцизов на сигареты второй ценовой категории сравняются с российскими уже в октябре этого года. При этом ставки на сигареты первой категории в конце этого года будут примерно на 35% ниже, чем в РФ, а в конце 2024-го — примерно на 25%. Как следует из документа, ставки сравняются к 2028 году.

За январь-март этого года также заметно выросли цены на говядину — более чем на 5%.

Из молочных продуктов заметнее всего подорожали творог (4% жирности и выше) — на 3,1%, сметана — на 2,8%, сыр мягкий — на 2,4%, сливочное масло и кефир — на 1,8%.

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