Польша может стать центром обслуживания Abrams для других стран Европы 12.04.2023, 21:09

Об этом заявил министр обороны Польши.

Польша может стать центром обслуживания американских танков Abrams, которые принадлежат не только ей, но и другим странам Европы.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, несколько недель назад Варшаву посетил заместитель председателя правления General Dynamics - компании, которая занимается производством Abrams.

«Мы говорили о создании в Польше сервисного центра для танков Abrams», - уточнил глава Минобороны.

Блащак рассказал, что речь идет преимущественно об обслуживании польских танков этого типа. Но потенциально там могут обслуживаться танки, принадлежащие другим европейским странам. При этом министр напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине.

«Польша становится естественным сервисным центром, а вероятно, в будущем также центром производства танков Abrams», - отметил он.

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