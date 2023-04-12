Страны G7 готовят санкции против российских алмазов

Страны G7 готовят санкции против российских алмазов1
- 12.04.2023, 21:24
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Под ограничения попадут алмазы весом в 1 карат.
Страны G7 собираются ввести санкции в отношении алмазов компании АЛРОСА на встрече 19–21 мая в Японии, пишет индийское издание Economic Times со ссылкой на руководителей отрасли.
По словам председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха, под ограничения попадут алмазы весом в 1 карат. «Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных алмазов», — сказал он.
В Индии ограняют и полируют около 90% алмазов мира. В случае санкций возникнет неопределенность с занятостью почти трех миллионов рабочих в Сурате — алмазном центре страны. Руководители отрасли ведут переговоры с представителями G7 и просят пересмотреть решение с учетом ситуации, сообщил один из участников обсуждения.
Индия может свободно экспортировать бриллианты из российского сырья в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в стране. При этом также изменяется системный код камня — шестизначный номер, который используется для идентификации товаров в трансграничной торговле.
Российская АЛРОСА, на которую приходится около 30% мирового производства алмазов, попала под санкции США, Великобритании, Канады и Австралии. ЕС исключил компанию из очередного пакета ограничений в октябре после протеста Бельгии, которая опасается потерять «тысячи рабочих мест» в результате «удара по российскому алмазному сектору».
В Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отмечал, что санкции лишь приведут к тому, что экспорт из России будет перенаправляться через другие страны. «Объем поставок российских алмазов в Бельгию с начала войны сократился на 80%, <…> но российский экспорт в целом не сократился», – подчеркнул де Кроо.
Чтобы ввести ограничения против РФ, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.
США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле АЛРОСА попала в SDN list. Из-за этого ряд иностранных ювелирных компаний, таких как американские Tiffany & Co и Signet Jewelers Ltd, отказались от российских камней. При этом поставки алмазов в Индию увеличились.