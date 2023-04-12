закрыть
12 апреля 2023, среда, 22:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский встретился с делегацией Сената США

  • 12.04.2023, 21:46
Зеленский встретился с делегацией Сената США

Стороны обсудили дальнейшие направления помощи США и роль Конгресса в этом процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 апреля, провел встречу с двухпартийной делегацией Сената Конгресса США в составе Джозефа Манчина, Лизы Мурковски и Марка Келли. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский проинформировал делегацию о ситуации на передовой и поделился оценками перспектив ее развития.

Стороны также обсудили дальнейшие направления помощи США и роль Конгресса в этом процессе.

Президент поблагодарил сенаторов за визит в Украину.

«Мы боремся за общие ценности — свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире. Продолжение такой комплексной поддержки — оборонной и финансовой — является залогом нашей победы над агрессором», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, лично президента Байдена, всех американцев помогла Украине выстоять в развязанной Россией войне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип