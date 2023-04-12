Зеленский встретился с делегацией Сената США 12.04.2023, 21:46

Стороны обсудили дальнейшие направления помощи США и роль Конгресса в этом процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 апреля, провел встречу с двухпартийной делегацией Сената Конгресса США в составе Джозефа Манчина, Лизы Мурковски и Марка Келли. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский проинформировал делегацию о ситуации на передовой и поделился оценками перспектив ее развития.

Стороны также обсудили дальнейшие направления помощи США и роль Конгресса в этом процессе.

Президент поблагодарил сенаторов за визит в Украину.

«Мы боремся за общие ценности — свободу и демократию. Наша победа будет определяющей для развития ситуации в Европе и во всем мире. Продолжение такой комплексной поддержки — оборонной и финансовой — является залогом нашей победы над агрессором», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны США, лично президента Байдена, всех американцев помогла Украине выстоять в развязанной Россией войне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».