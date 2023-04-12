Президент Чехии: Если подтвердится подлинность видео обезглавливания солдата ВСУ, РФ станет в один ряд с ИГИЛ 12.04.2023, 22:05

Петр Павел

Петр Павел заявил, что россияне совершают в Украине действия, которым «не место в ХХІ веке».

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео, где российские военные казнят украинского пленного. Свое мнение он высказал 12 апреля после заседания Совета государственной безопасности Чехии, пишет ČTK.

«Если подлинность жестокого видео, на котором запечатлено обезглавливание украинского солдата, подтвердится, российские солдаты присоединятся к так называемому Исламскому государству (ИГИЛ)», – сказал Павел.

В то же время он добавил, что проверить, правда ли опубликованные кадры, невозможно. Но Павел отметил, что есть и много других задокументированных фактов, которые требуют осуждения и которым «не место в ХХІ веке».

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