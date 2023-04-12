Ремесленницу из Ивья, осужденную на «домашнюю химию», забрала из дома милиция 1 12.04.2023, 22:14

Регина Лавор

За женщиной лично приехал начальник местного изолятора.

Ремесленницу Регину Лавор, которую осудили на два года «домашней химии» за оскорбление представителя власти, силовики забрали из дома для объяснений, потому что она как будто не открыла дверь во время проверки 8 апреля, пишет «Вясна».

За женщиной лично приехал начальник местного изолятора. Также задерживать Регину приехал участковый инспектор Ивьевского РОВД, капитан милиции Александр Стубеда.

Регина Лавор давно является особым объектом интереса для силовиков. Так, за март 2022 года к ней более 25 раз приходили с проверкой, четвертый месяц она не может получить разрешение, чтобы выехать в Лиду и купить материалы для ремесленничества, — фактически, Регина не может работать. Женщине запретили посещать костел и даже пользоваться туалетом на улице.

На все обращения в РОВД и МВД женщина получает только «отписки».

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