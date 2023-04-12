Сколько лет нужно жителям разных стран для того, чтобы заработать миллион долларов 5 12.04.2023, 22:48

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Беларусь тоже попала в расчеты.

Аналитики Picodi.com посчитали, сколько лет жители разных стран мира могут заработать миллион долларов, получая среднемесячную заработную плату, передает «Зеркало недели».

Данные велись с учетом среднемесячной заработной платы, получаемой гражданами после вычета налогов и обязательных взносов. А для конвертации валют использовали средний курс Google Finance за март 2023 года.

В рейтинг попали 102 страны мира.

Если учитывать все полученные деньги, быстрее всего заработают миллион долларов жители Швейцарии — 14 лет и 3 месяца.

На втором месте – Сингапур с результатом 16 лет и 11 месяцев.

Чуть дольше должны поработать жители Люксембурга – 17 лет и 4 месяца.

Замыкают пятерку лидеров США (19 лет и 10 месяцев) и Исландия (20 лет и 11 месяцев).

Беларусь занимает 68-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов можно за 165 лет и 10 месяцев.

Соседняя Польша занимает 40-е место (77 лет и 9 мес.).

Более 500 лет нужно работать жителям Нигерии (519 лет и 1 мес.), Уганды (523 г. и 3 мес.), Египта (603 г. и 6 мес.) и Пакистана (621 г. и 3 мес.)

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