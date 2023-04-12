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Reuters: Китай планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня

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  • 12.04.2023, 23:14
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Reuters: Китай планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня

Cегодня Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям.

Китай заявил, что планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, Китай планирует закрыть воздушное пространство севернее Тайваня с 16 по 18 апреля. Такой шаг может помешать полетам в регионе.

«Запрет нарушит работу северного региона полетной информации Тайваня», - отметили четыре анонимных источника Reuters.

Напомним, сегодня Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям.

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