Reuters: Китай планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня

Reuters: Китай планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня3
- 12.04.2023, 23:14
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Cегодня Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям.
Китай заявил, что планирует закрыть воздушное пространство возле Тайваня.
Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, Китай планирует закрыть воздушное пространство севернее Тайваня с 16 по 18 апреля. Такой шаг может помешать полетам в регионе.
«Запрет нарушит работу северного региона полетной информации Тайваня», - отметили четыре анонимных источника Reuters.
Напомним, сегодня Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям.