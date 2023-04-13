Арестович: Контрнаступление ВСУ готово на 90% 13.04.2023, 1:04

Алексей Арестович

Он объяснил, что препятствует началу операции.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что главным препятствием для начала контрнаступления Вооруженных сил Украины являются не «сливы» информации, а погодные условия.

«Главное препятствие для контрнаступления – это вовсе не какие-то «сливы», это бесконечные дожди, которые идут в Украине. Чтобы танк пошел, ему нужно 30 см грунта, просохшего насквозь до состояния бетона. Это минимум 2-3 недели конкретной солнечной погоды», – объяснил Арестович в разговоре с российским правозащитником и оппозиционером Марком Фейгиным, часть которого он опубликовал в Telegram.

Экс-советник ОП подчеркнул, что сейчас весна, и угол падения лучей солнца ускорит просыхание грунта. Однако на это уйдет много времени. Кроме того, по прогнозу дожди ожидаются в течение еще около двух недель.

«Это длинная история. Погода держит, только погода. Контрнаступление готово на 90%, мне так кажется», – резюмировал он.

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