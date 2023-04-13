закрыть
13 апреля 2023, четверг, 3:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генсек ООН «в ужасе» от видео казни украинского солдата

  • 13.04.2023, 2:19
Генсек ООН «в ужасе» от видео казни украинского солдата
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш требует наказать виновных.

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша повергло в ужас видео, на котором россияне казнят украинского защитника.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, после того, как Гутерриш увидел видео с жестокой казнью, он потребовал привлечь к ответственности всех виновных.

«К сожалению, это не единичный случай», - заявил Дюжаррик.

Он также отметил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине «потрясена этими особенно ужасными» видео.

«Малейшее нарушение должно быть надлежащим образом расследовано, виновные должны быть привлечены к ответственности», - добавил пресс-секретарь генсека ООН.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип