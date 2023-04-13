Генсек ООН «в ужасе» от видео казни украинского солдата 13.04.2023, 2:19

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш требует наказать виновных.

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша повергло в ужас видео, на котором россияне казнят украинского защитника.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, после того, как Гутерриш увидел видео с жестокой казнью, он потребовал привлечь к ответственности всех виновных.

«К сожалению, это не единичный случай», - заявил Дюжаррик.

Он также отметил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине «потрясена этими особенно ужасными» видео.

«Малейшее нарушение должно быть надлежащим образом расследовано, виновные должны быть привлечены к ответственности», - добавил пресс-секретарь генсека ООН.

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