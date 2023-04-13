Крупнейший российский собственник самолетов показал рекордный убыток 13.04.2023, 5:18

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Из-за санкций.

Крупнейшая российская лизинговая компания ГТЛК получила в 2022 году чистый убыток на 55,8 млрд руб. против 0,99 млрд руб. чистой прибыли в 2021-м, говорится в отчете компании по МСФО, опубликованной в среду, 12 апреля. Это максимальный убыток в истории по группе ГТЛК, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

ГТЛК (100% акций в распоряжении Минтранса) ведет историю с 2001 года и занимает первое место в сегментах авиационного (305 самолетов на конец 2021 года), железнодорожного (101,6 тыс. единиц подвижного состава) и водного транспорта (201 судно) по объему лизингового портфеля (1,4 трлн руб.).

Такой большой убыток связан с блокирующими санкциями в отношении компаний группы ГТЛК со стороны США, Евросоюза и Великобритании. В апреле 2022 года она попала в пятый пакет санкций Евросоюза, введенный на фоне войны России в Украине. На экспортные и импортные сделки ГТЛК и ее «дочек» были наложены ограничения, а против находящихся под контролем группы морских судов был введен запрет на доступ в порты Евросоюза.

Под персональные санкции попал и глава ГТЛК, экс-министр транспорта Евгений Дитрих. «[Санкции] накладывают ограничения на коммерческую деятельность, в первую очередь на проведение транзакций. Сегодня наши счета в банках полностью заблокированы. Чтобы потратить любую сумму — что один евро, что миллион, — нам необходимо получить лицензию Центробанка Ирландии. <...> До сих пор не получили разрешение на клининг [офиса в Дублине] — мы принесли пылесос и пылесосим сами. Даже кофе, печенье мы больше не можем оплачивать со счетов компании. Приходится решать этот вопрос самим», — говорил гендиректор компании GTLK Europe (входит в группу ГТЛК) Роман Лядов в интервью «Ведомостям» в феврале 2023 года.

Из-за санкций была остановлена деятельность международной лизинговой платформы GTLK Global, на которую приходилось до трети от совокупной выручки группы и активы в размере порядка $4,6 млрд (свыше 377 млрд руб.), сообщили в пресс-службе ГТЛК. По данным компании, обесценивание активов GTLK Global в размере 20 млрд руб., создание экстраординарных резервов на сумму 26,5 млрд и сильное влияние результата от операций, номинированных в валюте (14,5 млрд руб.), внесли основной вклад в отрицательный финансовый результат. На этом фоне у ГТЛК возникли сложности с выплатами по еврооблигациям. Так, управляющая компания «Первая» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 3,15 млрд руб. с ГТЛК.

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