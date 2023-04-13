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В Беларуси отдельные военные соединения и части привели в высшие степени боевой готовности

  • 13.04.2023, 7:36
  • 1,216
В Беларуси отдельные военные соединения и части привели в высшие степени боевой готовности

Туда срочно отправляют мобилизованных белорусов.

Отдельные военные соединения и части Беларуси приведены в высшие степени боевой готовности, а доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществляют путем призыва военных запаса.

Об этом в сводке за 13 апреля сообщил Генштаб ВСУ.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил РБ. Отдельные соединения и части приведены в высшие степени боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса», — говорится в сообщении украинского Генштаба.

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