Где белорусы смогут купить лекарства с 1 июня 1 13.04.2023, 7:57

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У ограничения Минздрава есть одно исключение.

В работе аптек с 1 июня произойдут серьезные изменения. Большинство частных не смогут продавать лекарства по рецептам. Об изменениях сообщает пресс-служба Минздрава.

С 1 июня вступает в силу постановление Минздрава, принятое еще в конце января. Суть изменений: аптеки пятой категории не смогут продавать лекарства по рецептам. Пока же с рецептами можно приобрести лекарство в любой аптеке.

У ограничения есть исключение – аптеки пятой категории смогут по-прежнему продавать лекарства по рецептам, если они осуществляют бесплатное и льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами и перевязочными материалами.

Учитывая изменения, на сайте «Белфармации» уже разместили в разделе «Аптечная сеть» адреса тех пунктов реализации лекарств, где купить рецептурные препараты будет можно. При необходимости получить информацию, куда после 1 июня идти с рецептами, можно получить по телефону 169 справочной службы аптек Минска.

В организации работы аптек произойдут и другие изменения, которые могут повлиять на количество аптек. Согласно изданию «Точка», с 1 июня аптеки с первой по пятую категории будут размещаться согласно правилу «в одном здании – одна аптека», только в нежилых помещениях и при условии, что на расстоянии 500 метров в любую сторону нет других аптек. Чтобы открыть аптеку пятой категории, нужно иметь в распоряжении помещение не менее 15 м. кв. и аптеки более высокой категории в том же населенном пункте. Открыть аптеку первой категории можно в помещении не менее 100 м. кв., а аптеку второй категории – в помещении не менее 60 м. кв. Эти требования касаются частных аптек, которые будут открываться после 1 марта 2023 года. Для государственных аптек ничего не изменится.

Ожидается, что новые правила, прежде всего, затронут организацию работы точек продажи лекарств в небольших населенных пунктах, где большую аптеку держать невыгодно.

В Беларуси работает около 3600 аптек. Количество государственных и частных аптек примерно одинаково.

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