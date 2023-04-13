ISW: В России начал действовать «эффект бумеранга» 13.04.2023, 8:09

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Аналитики назвали неожиданные последствия российского вторжения в Украину.

Развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении национальных меньшинств внутри самой России. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Кремлевская кампания «русификации» в Украине выжигает саму Россию, поскольку она продолжает укреплять и усиливать откровенно националистические голоса и идеологии», – считают аналитики.

Отмечается, что провоенное информационное лобби в России проявляет свой милитаризм в виде «стойкого русского национализма и интенсивной ксенофобии», которая направлена в том числе внутрь самой России – на ее нацменьшинства.

«Война в Украине дала возможность самым злобным голосам в информационном пространстве [России] консолидировать свою идеологию и спроецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России», – считают аналитики.

В ISW полагают, что эта динамика будет нарастать за время войны и укрепится в России «на долгие годы».

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