Генерал Романенко: Войска РФ готовятся покинуть часть территории Украины 1 13.04.2023, 8:16

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Где произойдет «жест доброй воли»?

В ходе предстоящего контрнаступления украинской армии может быть применена та же тактика, что и во время освобождения правобережья Херсонщины. Врага можно вынудить добровольно покинуть часть оккупированных территорий, совершить очередной «жест доброй воли».

Генштаб ВСУ может воспользоваться утечкой информации США, чтобы сбить врага с толку. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Я не исключаю, что в Генштабе будут делать вид, что продолжают подготовку по тому плану, который был обнародован, а на самом деле реализовать другой план», – сказал он.

По словам генерала, после масштабной утечки секретной военной информации российская разведка наверняка перепроверяет все данные, пытаясь понять, где реальный план Генштаба ВСУ, а где «легенда», ложный след.

В этом контексте Романенко обратил внимание на то, что с момента утечки информации уже прошло определенное время, при этом до контрнаступления ВСУ может пройти еще месяц. «Многое может поменяться, поэтому, если умело действовать, можно использовать ситуацию», – заметил он.

В то же время генерал подчеркнул: независимо то того, какое направление будет избрано для главного удара, «надо бить логистику врага» – уничтожать его склады и пути доставки.

«Это примерно то же, как мы действовали на Херсонском направлении в отношении группировки врага на правом берегу Днепра. Тогда мы наступали, взяли первый рубеж и встретили очень серьезное сопротивление со стороны врага. Там мы остановились, закрепились и начали их интенсивно обрабатывать. И достигли результата – они были вынуждены уйти», – напомнил Романенко.

По его словам, чтобы повторить тот же сценарий, «надо большое количество боеприпасов и в целом ударных средств, включая нанесение ударов самолетами, вертолетами, беспилотными аппаратами, это диверсии и так далее».

Как сообщал сайт Charter97.org, полковник ВСУ Роман Свитан заявил, что первая фаза украинского контрнаступления фактически началась.

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